[Nintendo Direct] Résumé du ND Super Mario Bros Le Film : intervenants, date de sortie et première bande-annonce (VO et VF)

Shigeru Miyamoto a introduit le Nintendo Direct en expliquant que cette émission se déroulait notamment à l'occasion de la Comicon de New-York qui se déroule cette semaine, ému de pouvoir nous présenter la toute bande annonce du film Super Mario bros.On comprend cette émotion : voilà près de 40 ans que Super Mario défend Peach et le Royaume Champignon sans jamais se plaindre... et ce n'est qu'aujourd'hui, après toutes ces années, que le royaume Champignon s'offre une chance de se laisser explorer dans un film d'animation.On se doute bien du travail colossal que cela représente, de transcrire pour le grand écran un univers jusqu'ici cantonné aux petits écrans de nos consoles portables ou de télévision. Une production de 7 ans aura ainsi été nécessaire pour donner vie à l'univers Super Mario au cinéma, avec des équipes que Chris Meledandri a tenu à saluer en prenant la parole à son tour.Pour lui comme pour toutes les équipes sur le film, travailler sur un film Mario est un vrai privilège, et tous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour permettre au public de découvrir ce qui sortira en salles le 29 mars prochain.La production n'est pas encore terminée : toute l'animation est certes finalisée, mais il faut encore travailler certains aspects comme les ombres et les textures, tandis que le compositeur du film va entrer en studio dans les tous prochains jours pour enregistrer la bande originale du film, sous la supervision de Koji Kondo.7 ans après le début des échanges entre Nintendo et Illumination, voici le moment tant attendu : montrer au public le tout premier extrait du film. Mais avant cela, il nous fallait encore retrouver deux des artistes de la version originale, Chris Pratt et Jack Black. Le premier incarnera Super Mario, le second Bowser. Car comme Chris Pratt l'a très bien dit lui même, il ne peut pas y avoir de super héros sans super méchant.Chris Pratt a profité de son intervention pour dire à quel point incarner Super Mario est un rêve d'enfant, lui qui avait découvert Mario en borne d'arcade à la laverie près de chez lui dans les années 1980. Jack Black, quant à lui, a insisté sur le travail que demande le fait de se laisser pousser les cheveux et d'apprendre à cracher des flammes. On le soupçonne de nous survrendre ses aptitudes !Il est temps maintenant de découvrir la bande-annonce tant attendue, d'abord avec la version originale dans laquelle on retrouve donc Chris Pratt et Jack Black :Et maintenant avec la version doublée en français (nous n'avons pas encore déterminé les noms des heureux élus pour doubler la version française du film, vous pouvez venir nous aider sur Discord !) :Dans cette première vidéo, on commence très fort visuellement avec un magnfique rendu d'un vaisseau de Bowser qui progresse jusqu'à un village gelé par les glaces, un contraste saisissant entre la lave qui émane du vaisseau et le territoire ou le vaisseau pose l'ancre. Une arme s'installe devant le vaisseau, avec pour Général Kamek qui sera le premier personnage à parler dans l'extrait pour annoncer l'arrivée du roi des Koopas.Mais s'il ordonne aux habitants du village, des pingouins qui nous rappellent un peu les Minions si chers à Illumination, de se rendre, ceux-ci lancent l'assaut, une tentative pas vraiment couronnée de succès puisque dans toute sa furie, Bowser détruit la ville et vole la Super Etoile.Sans transition, on bascule alors dans une seconde séquence où Mario sort d'un tuyau et arrive au royaume champignon. Un royaume rempli de champignons, et alors que Mario s'apprête à toucher le chapeau de l'un d'eux, un Toad lève la tête et lui hurle qu'il n'est absolument pas question de le toucher. Une seconde note d'humour plutôt amusante quand on sait la relation étroite entre les Toads et Mario depuis toujours !Dans une dernière séquence, on voit Luigi qui se fait poursuivre par des Skelerex, signe qu'on a encore beaucoup de choses à voir et à découvrir au cours de prochaines bandes-annonces du film !A lire aussi : les visages de Mario et Peach dévoilés en Australie Pour conclure, Chris Meledandri indique que la production progresse bien, avec maintenant l'attention qui se focalise sur les détails finaux. Shigeru Miyamoto quant à lui termine la présentation en indiquant que ce film sera l'occasion de découvrir le royaume Champignon sur grand écran, dans un film tout public à voir absolument au cinéma.Il nous tarde de pouvoir découvrir les prochaines bandes-annonces imaginées par Illumination. Le film est produit par Universal — rien d'étonnant vu le partenariat incroyable entre Nintendo et Universal dans le cadre des zones Super Nintendo World construites ou en cours de construction.