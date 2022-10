Super Mario Bros Le Film : site officiel et premiers visuels, réseaux sociaux

La bande-annonce officielle de Super Mario Bros Le Film est là ! #SuperMarioLeFilm pic.twitter.com/aNgr98191r — Universal Pictures (@UniversalFR) October 6, 2022

Alors, hypé par la toute première bande annonce du film d'animation Super Mario Bros: Le film, diffusée lors du ND de ce 6 octobre 2022 ? Voici les premières images officielles du film pour compléter notre compte-rendu complet du Nintendo Direct présenté par Shigeru Miyamoto et Chris Meledandri.La toute première bande-annonce du film, que vous pourrez retrouver ci-dessous pour rappel, propose en fin de clip la liste des sites et réseaux permettant de suivre l'actualité du film. Nous avons donc immédiatement consulté le site officiel du film pour en découvrir ces bien jolis visuels :Le site ne contient pour l'instant pas plus d'informations, si ce n'est le casting déjà connu de la version originale du film (à l'heure où on écrit ces lignes on ne connait pas encore le casting de doubleurs de la version française) : Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson, Sebastian Maniscalco, et l'irremplaçable Charles Martinet.L'actualité du film SMB est aussi à suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook d'Universal Pictures France , mais aussi sur les autres réseaux sociaux du studio :Super Mario bros Le Film sortira dans les salles le 29 mars 2023. Il est produit par Nintendo et Illumination et sera distribué par Universal.