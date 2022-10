Pilotwings 64 arrive la semaine prochaine sur le Nintendo Switch Online

Pilotwings 64 - Nintendo 64 - Nintendo Switch 10/07/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il y a près d'un an, une nouvelle monture du service Nintendo Switch Online introduisait une nouvelle formule "Nintendo Switch Online + Pack additionnel", plus chère, mais enrichit de contenus supplémentaires : un DLC d'Animal Crossing: New Horizons mais surtout des jeux Nintendo 64 et SEGA Mega Drive.Le catalogue de jeux Nintendo 64 s'est enrichit au fil des mois et lors du dernier Nintendo Direct, de futurs jeux ont été annoncés jusqu'en 2023 parmi lesquels Mario Party, Mario Party 2, Mario Party 3, Pokémon Stadium 1 & 2 et évidemment GoldenEye 007 !Parmi ceux-ci se retrouvaient Pilotwings 64 qui arrivera justement dès la semaine prochaine sur le service Nintendo Switch Online !Le jeu de simulation de vol débarquera le 13 octobre sur le service. Sorti en 1996 sur Nintendo 64, Pilotwings 64 met en scène six personnages (trois hommes et trois femmes) qui doivent parcourir différents niveaux à l'aide de 3 types d'aéronefs : le deltaplane, le jetpack et l'autogire.20 ans après sa sortie sur Nintendo 64, le jeu a connu une suite sur Nintendo 3DS avec Pilotwings Resort !Rendez-vous jeudi prochain pour retrouver Pilotwings 64 sur le service Nintendo Switch Online + Pack additionnel!