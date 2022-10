[Rumeur] Doublage français de Super Mario Bros Le Film : faisons le point

Liste des acteurs participant au doublage du film

Un casting de bon augure pour SMB Le Film !

Super Mario Bros Le Film - bande annonce VF [Au cinéma le 29 mars] 10/06/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

A ce stade, ni Illumination ni Nintendo ne confirment le casting français prêtant sa voix à Super Mario Bros Le Film . Mais depuis la présentation de la bande-annonce en français , la communauté a chercher à quels acteurs associer les voix entendues lors des scènes dévoilées hier.On dispose donc d'une première liste de noms qui n'a rien d'officiel pour le moment, et qui peut changer car il est possible qu'un doublage spécifique ait été assuré pour cette seule bande annonce avec des voix qui ne seront pas les voix retenues pour la version finale qui sort au cinéma en France le 29 mars 2023.Voici la liste de noms qui circule :- Kamek : Donald Reignoux- Roi des Pingouin : Frédéric Souterelle- Bowser : Christophe Lemoine- Mario : Pierre Tessier- Toad : Emmanuel Garijo- Luigi : Marc PerezA lire aussi : premières images officielles du film Super Mario Bros d'Illumation Si ce casting se confirme, c'est de bon augure pour la qualité du doublage d'un long-métrage qui a suscité beaucoup d'attention depuis 22h05 jeudi, date de diffusion de ce Nintendo Direct court mais efficace au cours duquel on a pu découvrir deux des principaux acteurs américains du film, Chris Pratt et Jack Black, pour exprimer à quel point c'est le meilleur rôle de leur vie... jusqu'à la prochaine promo !Parmi les éléments qui font beaucoup réagir sur notre Discord , le look des personnages est un élément-clé : on a ainsi pu voir l'aspect de Mario et de Peach dans des visuels officiels du côté de Mac Donald's en Australie. Il nous tarde de découvrir Yoshi et d'autres personnages emblématiques de la franchise Super Mario.Au cas où vous l'auriez manquée, voici la bande-annonce VF de Super Mario Bros. - Le Film :