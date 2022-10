Splatoon 3 X Pokémon pour un Splatfest en novembre

UN NOUVEAU FESTIVAL APPROCHE !

Pour célébrer le lancement de #PokemonEcarlateViolet, un festival spécial Splatoon x Pokémon aura lieu du 12/11 au 14/11 dans Splatoon 3 !



Allez-vous choisir l'équipe Plante, l'équipe Feu ou l'équipe Eau ?



Plus d'infos : https://t.co/0seN1I0kBJ pic.twitter.com/MHG65Iv0bR — Nintendo France (@NintendoFrance) October 7, 2022

Comment se déroule un Splatfest

Une collab Pokémon X Splatoon pour des maillots au Japon

#PokémonScarletViolet : une collaboration de vêtements aura également lieu entre Splatoon 3 et les jeux. Elle sortira le 10 Novembre dans les Pokémon Center au Japon pic.twitter.com/b8Cmf3CNd1 — Pokekalos (@Pokekalos) October 7, 2022

Quel type de partenaire Pokémon préférez-vous : Plante, Feu ou Eau ? Célébrez l'arrivée prochaine de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet le 18 novembre en participant à un festival collaboratif spécial dans Splatoon 3 !Préparez-vous bien : le prochain Splatfest sur Splatoon 3 est annoncé ! En effet, le compte Twitter de Nintendo France nous informe que le prochain Splatfest se déroulera du 12 au 14 novembre.Le thème choisi n'est pas des moindres car ils mettront à l'honneur les jeux Pokémon Ecarlate & Violet à l'occasion de leur sortie sur la Nintendo Switch le 18 novembre.Vous aurez donc le choix parmi 3 équipes sur le thème des starters et leur type :Les festivals sont des évènements spéciaux où on règle sur le terrain et à coup d'encreurs des batailles en arène.Les festivals font leur retour dans Splatoon 3 avec une petite nouveauté, il y a maintenant non pas deux mais trois camps qui s'affrontent pour imposer leurs couleurs.Avant le début de chaque festival, le préstival se met en place afin augmentez le niveau de votre catalogue en jouant au mode Salmon Run pour recevoir des conques qui influeront sur les résultats finaux. Le festival se déroule en plusieurs parties :- Première partie : Défendez vos couleurs dans des guerres de territoire à 4 contre 4 auxquelles vous pouvez participer en solo ou en groupe de deux à quatre joueurs. En fonction de vos victoires, de vos défaites et des points marqués en encrant du territoire, vous obtiendrez de la contribution qui influera sur le résultat final.- Seconde Partie : La seconde partie du festival marque l'arrivée de la guerre tricolore ! Dans ce mode, les quatre joueurs du camp en tête du classement font face à deux joueurs des deux autres camps. L'équipe qui aura encré le plus de terrain au bout de trois minutes remporte la partie.- Résultat final : À la fin du festival, le résultat final est calculé en fonction du nombre total de votes, des conques récupérées et de la contribution accumulée. Le camp qui obtient le plus de points remporte la victoire !Le Splatfest du 12 au 14 novembre sur le thème de Pokémon amène aussi son lot de surprise. En effet les joueurs Japonais auront l'occasion d'aller acheter des maillots au Pokémon center aux couleurs de leur équipe à partir du 10 novembre. Nous vous laissons découvrir le visuel en dessous des maillots prévus.Alors préparez-vous bien pour ce Splatfest en vous lançant dans les combats à coup de rouleaux et de pinceaux sur Splatoon 3.