Le doublage de Super Mario Bros Le Film dans différentes langues : le français ne laisse pas les Américains indifférents

On évoquait plus tôt dans la journée les acteurs retenus pour assurer le doublage français de Super Mario Bros : Le Film . Il semblerait que le sujet fasse couler beaucoup d'encre depuis hier soir, notamment aux Etats-Unis où la voix française de Super Mario semble mieux plaire que la voix de Chris Pratt.Nous nous sommes certes concentrés sur la version américaine du trailer pendant le Nintendo Direct, puis découvert le très bon doublage français de ce même trailer via la chaine YouTube d'Universal France, mais il existe aussi plusieurs autres doublages disponibles, au gré des localisations anticipées par les producteurs du film.EuroGamer nous propose de retrouver les différentes version disponibles, mais on vous propose pour commencer ce montage assez malin d'un fan qui a mis la voix française de Mario dans la bande-annonce américaine, une vidéo en train de devenir un petit phénomène grâce aux réseaux sociaux :Poursuivons avec le doublage italien. On l'aurait presque trouvé naturel vu que Mario est, a priori, d'origine italienne. Vous apprécierez sans doute comme nous la voix de Toad :On continue le tour d'horizon des doublages disponibles avec la version allemande de la bande-annonce, la voix de Bowser est absolument... terrifiante :Voici la version espagnole du trailer :Et pour finir la version brésilienne :Evidemment, on ne pourrait pas conclure cette actualité sans vous proposer de revoir la version française de la bande-annonce :Sources : GoNintendo