Xenoblade Chronicles 3 présente la lame « Ino »

Si vous êtes en manque d’aventure au sein de Xenoblade Chronicles 3, il ne vous reste plus que quelques jours à patienter avant de pouvoir mettre la main sur la vague 2 de son pass d'expansion. Ce sera le 13 octobre en Amérique du Nord et le 14 octobre en Europe.



Le volume 2 du pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3 arrive le 14 octobre ! 10/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Monolith Soft et Nintendo nous a partagé hier, via les réseaux sociaux, un clip présentant Ino, une lame artificielle créée par le mystérieux Grand Nopon. Pour le moment aucune information n’a été apportée concernant ce dernier personnage. Si Noah et ses amis accueillent Ino, ils restent méfiants à son égard. Une théorie circule actuellement au niveau des fans ayant joué au second épisode de Xenoblade Chronicles, en particulier à son extension Torna. Ainsi Torna pourrait être celui qui se cache derrière Ino mais aucun élément ne permet de le confirmer pour le moment.



Xenoblade Chronicles 3 - Ino cutscene (Expansion Pass Wave 2) 10/08/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec cette vague 2 qui apportera en particulier la nouvelle quête de héros avec Ino, nous retrouverons des batailles de défi, une succession d’oppositions contre des ennemis beaucoup plus coriaces. A chaque défis remportés, vous pourrez obtenir divers accessoires et tenues spéciales en fonction de la qualité de votre opposant vaincu.

Cette vague 2 devrait permettre de passer les fêtes de fin d’année car pour la suite, il faudra se montrer patient. La vague 3 du pass d’extension n’est pas prévue avant le 30 avril 2023. On devrait y trouver un mode " Challenge Battle " contre des ennemis difficiles, un nouveau personnage héros et les quêtes qui l'accompagnent, ainsi que de nouvelles tenues pour les personnages.