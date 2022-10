Nintendo Live 2022 : une statue grandeur nature de Link dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Galerie images 09/10/2022

















Link statue video! The arm glows on and off! pic.twitter.com/tEifVt2uJb — Genki (@Genki_JPN) October 8, 2022

Le compte à rebours est lancée ! La sortie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est désormais prévue pour le 12 mai 2023 sur Nintendo Switch. Six ans après The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la suite arrivera avec son lot de nouveautés.Nintendo reste encore très mystérieux sur le contenu de cette nouvelle aventure mais le Nintendo Live 2022, actuellement en cours au Japon, nous permet d'en voir un poil plus sur le protagoniste du jeu : Link.Une statue grandeur nature de Link est actuellement exposée et permet de voir en détails cette nouvelle version de Link, et de son fameux bras lumineux qui devrait être l'un des gimmicks du jeu.Voici en images la statue :Voici en vidéo le bras lumineux :Rendez-vous au mois de mai pour découvrir The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom !Source : Game Watch