Nouvelle bande-annonce pour Persona 5 Royal sur Nintendo Switch

Persona 5 Royal va ravir votre cœur le 21 octobre ! (Nintendo Switch) 10/06/2022

Le 21 octobre prochain, soit dans deux petites semaines, la saga Persona débarquera enfin pleinement sur Nintendo Switch avec l'adaptation de Persona 5 Royal, jeu originalement sorti sur PlayStation 4 en 2019.Ce 5e volet de la saga de jeux de rôle d'Atlus a reçu de très bonnes critiques à l'époques et les attentes sont importantes pour sa version Nintendo Switch, qui se faisait désirer depuis plusieurs années.Aujourd'hui, c'est une nouvelle bande-annonce qui nous permet d'en découvrir un peu plus sur l'univers du jeu qui oscillera entre deux univers et deux styles de jeu pour vous permettre dans progresser dans une histoire qui devrait durer près d'une centaine d'heures !Les joueurs de Super Smash Bros. Ultimate pourront retrouver le personnage du Joker dans son jeu d'origine puisqu'il est le principal protagoniste de Persona 5 ! La version Royal, qui sera donc adaptée sur Switch, reprend le contenu du jeu d'origine auquel s'ajoutent le doublage français et quelques contenus supplémentaires, dont de nouveaux personnages avec lesquels interagir !Persona 5 Royal sortira le 21 octobre prochain sur Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà ouvertes !