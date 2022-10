Précommande ouverte de l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3 sur My Nintendo Store

Tout semble en place au niveau de la boutique My Nintendo pour les passionnés qui attendaient la possibilité de commander l'édition collector de Xenoblade Chronicles 3. C'est désormais possible à partir de ce jour, les liens de précommande sont actifs





Évidemment, comme l'attente a été plus longue que prévue et que tout est centralisé au niveau du My Nintendo Store Européen, cela sature et le site connaît actuellement de sérieux hoquets, nous invitant à patienter. A la manière de l'attente des carburants dont la gestion est devenu plus que compliquée ces derniers jours, il va falloir tenter sa chance régulièrement dans les prochaines heures pour arriver jusqu'au sésame de la précommande. On espère juste que Nintendo a prévu un minimum de stock pour ne pas nous refaire le coup des amiibo Monster Hunter Rise ou des manettes N64 et Megadrive pour les jeux Nintendo Switch Online, non disponibles depuis bien trop de temps. On craint de voir de nombreux déçus car il est fait mention d'une disponibilité en quantité très limitée.