The Walking Dead: Destinies annoncé notamment sur Switch

The Walking Dead: Destinies - Official Announcement Trailer 17/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images 18/08/2023







Les fans de la franchise "The Walking Dead" ont de quoi se réjouir. Un nouveau jeu d'action-aventure narratif intitulé "The Walking Dead: Destinies" a été annoncé et il arrive sur une multitude de plateformes, dont la Nintendo Switch.Selon IGN, source originale de cette annonce, "The Walking Dead: Destinies" promet d'immerger les joueurs dans l'univers sombre et post-apocalyptique de la célèbre série. Bien que les détails précis du scénario restent encore mystérieux, on peut s'attendre à ce que le jeu offre une expérience profonde et engageante, fidèle à l'esprit de la franchise.Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Le jeu sera disponible non seulement sur la Nintendo Switch, mais aussi sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC. On peut se réjouir que la Switch fasse partie du lot : c'est une excellente nouvelle pour les fans de la console hybride de Nintendo qui attendent avec impatience de nouveaux titres pour occuper leur temps libre.Il faudra attendre davantage d'informations et de détails sur le gameplay, les personnages et l'intrigue. On sait toutefois que le jeu nous permettra de retrouver plus d'une douzaine de personnages de la série comme Shane, Michonne, Carol, Daryl, et bien sûr Rick.Source : IGN