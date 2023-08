Red Dead Redemption sur Switch : Comparaison graphique et trailer de lancement

Red Dead Redemption - Full Graphics Comparison (Switch vs Xbox) 17/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'arrivée de Red Dead Redemption sur Nintendo Switch a été une surprise agréable pour de nombreux joueurs. Mais comment le jeu se compare-t-il graphiquement et en termes de performances sur la console hybride de Nintendo par rapport à ses homologues sur d'autres plateformes?Une récente vidéo de GameXplain mise en ligne compare les graphismes du jeu sur Switch, PS4, PS3 et Xbox. Les résultats sont assez impressionnants :Bien que la Switch n'atteigne pas le niveau de détail de la PS4, elle surpasse largement les versions PS3 et Xbox, offrant une expérience visuelle nettement améliorée par rapport à ces dernières. C'est une prouesse technique compte tenu de la nature portable de la Switch.De plus, selon les premiers retours de Nintendo Life, le jeu fonctionne "assez bien" sur la Switch. Cela signifie que non seulement les joueurs bénéficient d'une version visuellement améliorée par rapport aux consoles de la génération précédente, mais ils peuvent également s'attendre à une expérience de jeu fluide. Nous serons en mesure de vous livrer notre propre avis d'ici quelques jours sur PN !Il semble donc clair que Rockstar Games a investi le temps et les ressources nécessaires pour s'assurer que cette version Switch de Red Dead Redemption soit à la hauteur. Si vous n'avez jamais joué à ce classique ou si vous cherchez à le revivre dans un format portable, il semble que la Switch soit une excellente option. 13 ans après la sortie originale du jeu, certes, mais mieux vaut tard que jamais !Pour ceux qui sont impatients de voir le jeu en action, un trailer de lancement a également été dévoilé, mettant en avant les moments forts et l'atmosphère intense du jeu :On termine en rappelant que la version physique de Red Dead Redemption sortira le 13 octobre 2023.Sources : NintendoEverything