Test de Red Dead Redemption et Undead Nightmare, une pépite à emporter partout !

Mais au fait, Red Dead Redemption, c’est quoi ?

Et Undead Nightmare ? C’est le même jeu ou un jeu à part ?

Jouer au cow-boy dans l’immensité du Far West, avec une grande liberté

Nous sommes vers les années 1910 dans un territoire fictif représentant l’ouest américain et l'État mexicain. Nous incarnons John Marston, ancien hors-la-loi, qui a décidé de se ranger et de vivre paisiblement dans son ranch avec sa femme Abigail et son fils Jack. Malheureusement, ces derniers sont pris en otages par un agent du gouvernement, Edgar Ross, obligeant ainsi John Marston à arrêter, morts ou vifs, tous les anciens membres de sa bande : Bill Williamson, Javier Escuella et son chef, Dutch van der Linde.Il rencontre dans son périple différents personnages qui l’aident dans sa quête ou tentent de l’arrêter. Ces derniers possèdent tous ce que nous apprécions grandement dans les jeux vidéo : des personnalités qui leur sont propres et qui les rendent soit attachants soit détestables. C’est dans ce contexte que le protagoniste principal parcourt les contrées sur le thème du Far West afin d’accomplir sa mission et ainsi sauver sa famille. Nous sommes lancés dans ce jeu d’action-aventure à la troisième personne où le héros se déplace constamment sur une carte gigantesque qui n’a absolument rien à envier aux meilleurs jeux en monde ouvert.Dans la version Switch, les paysages sont légèrement embellis par rapport à la version PS3, la qualité graphique est plus nette, nous offrant ainsi une meilleure expérience de jeu, d’autant que ce dernier ne pèse pas lourd dans la console puisqu’il ne demande que 11,4 Go.Certes, le jeu est plutôt linéaire dans son scénario puisque lorsqu’une mission principale est enclenchée, elle doit être résolue jusqu’au bout au risque de voir un gros ÉCHEC inscrit en lettres rouges sur notre écran si l’on a le malheur de s’éloigner un peu trop de l’objectif. Si l’on veut pouvoir admirer toute l’étendue de ces beaux paysages, il convient de ne pas s’approcher de trop près des croix oranges marquant l’emplacement des prochaines quêtes principales et qui les activent automatiquement lorsqu’on arrive dessus.Ponctué par un cycle jour-nuit, beau temps-mauvais temps, nous avons la possibilité d’explorer à notre gré la carte immense à la clarté du soleil ou de la lune et s’émerveiller des différentes nuances liées à ces différents changements. A savoir que certaines missions ne sont possibles que la journée et d'autres, que la nuit.Heureusement, le temps peut passer vite si l’on décide de dormir dans un lit ou dans notre camp improvisé en pleine nature, ce qui fait avancer le temps de 6 heures. Cela nous permet également de sauvegarder notre progression ou de changer de style avec de nouvelles tenues gagnées. Le campement sert également aux voyages rapides ce qui n’est pas une mauvaise chose au vue de tous les allers-retours à effectuer sur une si grande surface.Il s’agit bien d’une aventure à part qui n’entre pas en compte dans l’aventure principale de John Marston. Effectivement, nous contrôlons toujours notre cow-boy préféré, rentrant chez lui retrouver sa femme et son fils, dans le même environnement mais dans un style alternatif horror-survival puisqu’il doit régler un petit problème de morts-vivants. Et tout cela commence avec sa famille qui se retrouve touchée par ce mystérieux mal. Il est ainsi condamné à errer dans les terres désolées pour trouver l'origine de l'infection et un possible remède. John Marston va vite se rendre compte que cette mystérieuse épidémie ne touche pas que les siens.Pour jouer à Undead Nightmare, il n’est absolument pas nécessaire de jouer à Red Dead Redemption en premier, même si cela est plus confortable pour comprendre qui sont certains protagonistes que rencontre le héros durant son périple et qu’il connaît déjà.Nous déambulons à nouveau sur la même grande carte mais cette fois-ci, il convient de survivre face à des hordes de zombies qui n’auront de cesse de poursuivre John pour dévorer sa chair. En plus de sa mission principale, toujours très linéaire, des objectifs plutôt répétitifs sont de rendre sûrs les villes et villages qu’il croise durant son aventure. Pourquoi répétitifs ? Car ces tâches s’appliquent à toutes les villes et qu’il faut régulièrement vérifier sur notre menu carte, l’état de ces dernières. En effet, si elles sont de nouveau en danger, il convient alors de revenir sur nos pas pour les nettoyer des vagues de zombies. Et il faut le faire encore et encore jusqu’à ce que l’histoire trouve son issue.Même si cette mission n’est pas obligatoire, elle nous offre un certain état de tension constante si on cherche à tout prix à sauver tout le monde en plus de survivre. Et là, pas de campement pour un voyage rapide ou pour une sauvegarde en pleine nature. Seule une chambre nous permettra de nous reposer, sauvegarder et voyager rapidement d’une ville à l’autre. Fait très amusant qui détend l’atmosphère durant notre partie : si notre cheval se fait malencontreusement tuer par un zombie, il reviendra sous la forme d’un cheval mort-vivant que nous pouvons continuer à chevaucher et qui reste notre fidèle destrier.Une fois en jeu, quelle que soit la partie choisie, l’expérience est particulièrement jouissive. Dans Red Dead Redemption, nous évoluons littéralement dans un environnement de western. Les chevaux, seuls ou tirant des chariots, sont nos moyens de transport de tous les jours et les courses-poursuites sont fréquentes.Nous pouvons même capturer et dresser notre propre étalon sauvage. Malgré l’histoire principale très linéaire, nous pouvons parcourir en long en large et en toute liberté, l’immensité du territoire. Les étendues sont pour beaucoup dans un style désertique mais sont loin d’être vides de toute présence. En effet, nous sommes sans cesse amenés à croiser différentes formes de vie ainsi que des criminels coursés par des hommes de loi, des inattendus appels à l’aide au loin, et même des personnes qui nous accostent directement soit pour nous demander assistance, soit pour nous provoquer en duel, soit pour nous tendre des embuscades ou tenter de voler nos biens. Nous ne sommes jamais à l’abri d’une rencontre quelle qu’elle soit et nous sommes régulièrement amenés à utiliser nos poings / cordes / armes à feu en fonction de la situation.Toutes ces actions sont parfaitement fluides et agréables sur la Switch qui ne souffre absolument d’aucun ralentissement. L'exploration n'en est d’autant plus plaisante que le jeu tourne sur une résolution de 1080p à 30fps en mode télévision et de 720p en 30fps en mode portable.Nous pouvons aller voir des commerçants pour acheter des munitions, des armes et de quoi panser nos blessures. Nos choix ont également une incidence sur notre héros et surtout, une forte incidence sur les relations qu’il entretient et les personnes qu’il croise. Nous pouvons soit décider d’en faire un bandit de grand chemin sans foi ni loi et donc un ami des hors-la-loi, soit un bon samaritain prêt à aider son prochain, un ami des shérifs.Ce qui diffère dans Undead Nightmare, c’est le côté survival-horror. De plus, comme nous sommes dans un climat de fin du monde, il n’y a plus de commerce et nous devons donc trouver nous même nos armes et munitions dans la nature et sur les cadavres de nos ennemis. Il faut ici survivre, se battre et parfois fuir, tout en cherchant une solution au problème dans un environnement où nous ne sommes jamais vraiment à l’abri où que nous soyons.Dans tous les cas, quelle que soit la partie choisie, utiliser son arme à feu est une nécessité. Et si viser n’est pas notre fort, pas de panique, nous pouvons activer le mode Sang Froid, capacité qui permet de ralentir le temps et de faire mouche sur plusieurs personnes en même temps. Lucky Luke n’a qu’à bien se tenir ! Le meilleur tireur de l’Ouest, c’est John Marston !