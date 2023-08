Splatoon 3 : un Splatfest anniversaire et une nouvelle ligne d'amiibo des Tridenfer en approche

Qui devrait diriger les Tridenfer ? Pasquale, Angie ou Raimi ?



Les fans de Splatoon peuvent se réjouir : Nintendo a annoncé un Splatfest spécial pour célébrer le premier anniversaire de Splatoon 3, ainsi qu'une toute nouvelle ligne d'amiibo dédiée aux membres du groupe Tridenfer.Le Splatfest, qui se tiendra dès le 9 septembre 2023 à 2h, mettra en vedette les trois membres du groupe Tridenfer : Pasquale, Angie ou Raimi. C'est l'occasion rêvée pour les joueurs et fans de l'un des membres du groupe de choisir leur camp et de se battre pour la suprématie de celui qui devrait selon eux être le leader des Tridenfer.Mais ce n'est pas tout ! Les membres emblématiques de l'équipe Tridenfer, qui ont marqué l'univers de Splatoon 3, auront droit à leurs propres figurines amiibo. Ces amiibo, en plus d'être de nouveaux objets de collection (de plus :p), offriront également aux joueurs la possibilité d'accéder à des contenus exclusifs dans le jeu grâce à la puce NFC embarquée, et notamment de "se prendre en photo avec ces stars [ou] obtenir de l'équipement exclusif" :Sources : Siliconera Nintendo Life , Twitter