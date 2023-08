Découvrez la Nintendo Switch OLED Edition Mario (rouge) annoncée pour le 6 octobre 2023

Jouez à votre ludothèque... façon Mario !



La Nintendo Switch – Modèle OLED édition Mario (rouge) sera disponible le 06/10. pic.twitter.com/bexgQ8C4w3 — Nintendo France (@NintendoFrance) August 31, 2023

Il y aura donc bien une édition collector rouge de la Switch à l'approche de la sortie de Super Mario Bros Wonder : Nintendo l'a révélée durant le SMBW Direct du 31 août, diffusant quelques images de la version qui sera proposée aux plus fans du plombier moustachu.Ainsi, la console et la station d'accueil seront tous deux de couleur rouge, le fameux rouge Mario que l'on avait pu connaître sur la précédent édition de Switch collector Mario. La nuance est toutefois de taille ici puisqu'il s'agira du modèle OLED de la console que le public pourra acquérir.Niveau décoration, outre le rouge Mario mentionné plus haut, on peut voir un motif Mario en bas à droite à l'arrière de la station d'accueil, et des pièces visibles uniquement à l'intérieur du stand où sont connectés les câbles de branchement.Le jeu ne sera pas inclus dans cette édition collector qui sera disponible le 6 octobre prochain. Les précommandes ne devraient plus trop tarder et nous vous tiendrons informés de la disponibilité de la console pour que ceux qui sont intéressés par cette version rouge puissent la précommander rapidement !Voici quelques clichés officiels proposés dans le tweet accompagnant l'annonce de ce modèle :