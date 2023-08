Beyond Good and Evil fêtera ses 20 ans avec une édition anniversaire

Une édition anniversaire pour célébrer les 20 ans du jeu

Et Beyond Good & Evil 2 dans tout ça ?

Il semble que Beyond Good and Evil, le jeu d'action-aventure culte d'Ubisoft, va recevoir une édition spéciale pour accompagner l'hommage à sa sortie en 2003. En effet, une édition 20e anniversaire de Beyond Good and Evil a été évaluée et devrait également être disponible sur Nintendo Switch, selon les listings de classification australienne et européenne.Beyond Good and Evil, développé par Ubisoft Montpellier et publié par Ubisoft, est sorti à l'origine en 2003, à l'époque sur GameCube côté consoles NIntendo. Le jeu suit l'histoire de Jade, une journaliste d'investigation qui se bat contre une conspiration extraterrestre. Malgré des critiques positives et un suivi culte, le jeu n'a pas été un grand succès commercial à sa sortie.Cependant, au fil des ans, Beyond Good and Evil a gagné en popularité et est devenu un classique parmi les classiques auxquels les joueurs vouent un véritable culte. L'annonce imminente désormais d'une édition spéciale 20e anniversaire pour la Nintendo Switch est donc une excellente nouvelle pour les fans de longue date. Les plus jeunes qui se demandent pourquoi autant d'engouement pour ce jeu, pourront ainsi découvrir ce titre emblématique sur les machines actuelles.Beyond Good and Evil 2 a été annoncé par Ubisoft en 2017, mais depuis, on a eu peu d'informations sur l'avancement du projet. L'annonce de cette édition anniversaire pourrait-elle être un signe qu'Ubisoft est sur le point de donner plus d'informations sur cette suite tant attendue ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais on ne cache pas qu'on est impatient d'en savoir plus.L'histoire du studio montpelliéren est délicate autour de Beyond Good and Evil : les départs de personnes-clés, pour de bonnes ou moins bonnes raisons, n'ont certainement pas aidé le développement du jeu alors qu'en plus, le directeur de la création Emile Morel nous a quittés cet été En attendant, l'édition 20e anniversaire de Beyond Good and Evil sera sûrement un excellent moyen de revisiter ce classique ou de le découvrir pour la première fois. Est-ce une édition spéciale que vous achèterez à sa sortie ?Source : VideoGameChronicle.com