Limited Run lance demain les précommandes de Jurassic Park Classic Games Collection

Jurassic Park, l'illustre film de Steven Spielberg, qui a révolutionné l'industrie du cinéma, des effets spéciaux et qui a marqué grand nombre d'enfants de l'époque dont votre serviteur, fête ses 30 ans cette année.Et en cette année anniversaire, nous avons à des célébrations diverses et variées marketing et gros sous oblige ! On passe par tous les secteurs d'activités : vêtements, gamme de Lego, ressortie cinéma, jouets... Bien sûr, l'industrie vidéoludique ne pouvait pas passer à côté de l'évènement, les jeux sortis à l'époque ayant eu leur franc succès.Et c'est donc avec un plaisir non timoré que Limited Run a annoncé cet été à l'occasion de son évènement de présentation de son line-up de rentrée, la sortie d'une Jurassic Park Classic Games Collection, dont les précommandes commenceront dès demain, vendredi 1er septembre pour une sortie prévue le 22 novembre prochain sur toutes les plateformes dont la Nintendo Switch.Au programme de la compilation, ni plus, ni moins que les jeux OCEAN de l'époque. A savoir les jeux NES, GameBoy et SNES de Jurassic Park et Jurassic Park part 2 : The Chaos Continues. Soit un contenu assez maigrelet, soyons honnête. D'autant plus que les versions Master System, Mega Drive et Game Gear auraient pu être ajoutées au bundle, les jeux étant complètement différents de leurs homologues sur consoles Nintendo (un peu à l'instar des jeux Aladdin) surtout que la version physique coutera la bagatelle de 39.99$ hors frais de port Les précommandes proposeront également deux éditions collectors différentes :- Une première baptisée Classic Edition, vendue au prix de 64.99$ hors frais de port, elle comporte le jeu, un steel book, un petit livret, le tout rangé dans une boite au format VHS de l'époque.- La seconde, bien plus costaude, nommée Prehistoric Edition, reprend le contenu de la classic édition mais rajoute un poster double face, une lampe pixelart d'un raptor issue de la version NES de Jurassic Park, un tableau reprenant une réplique des cartouches des 5 jeux de la compil' au format mini, une soundtrack des jeux au format CD dans un écrin de toute beauté, un badge "jurassic Park Classic Games Collection, le tout emballé dans une boite rappelant la boite de jouet Kenner du T-REX vendue à l'époque, le jouet étant remplacé par un imprimé en Pixel Art du T-REX de Jurassic Park SNES. Ce lot sera vendu à 149.99$ sur la plateforme de Limited Run à partir de demain.Si le coffret joue à fond la carte de la nostalgie, le contenu qu'on pourra qualifier de rikiki du soft reste une déception à la vue du prix pratiqué. Il nous est précisé que le format numérique sera dispo à partir de novembre pour 10% de moins soit 36$) ce qui reste énorme quand on le compare aux compilations Tortues Ninja, Aladdin et le Roi Lion...A vous de juger si ces éditions collector valent le... coût. Vous l'aurez compris, nous, on s'est un peu fait notre idée là-dessus !