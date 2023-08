Front Mission 2: Remake daté et c'est pour octobre

FRONT MISSION 2: Remake || Date Announcement Trailer 31/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé initialement pour le 12 juin 2023, le remake de Front Mission 2, sobrement baptisé"Front Mission 2: Remake", avait été repoussé avec un vague espoir d'une fenêtre de lancement pour le troisième trimestre 2023. Depuis, nous n'avons eu aucune nouvelle de la part de Storm Trident, en charge de développer le jeu, ni de Forever Entertainment en charge de l'éditer.Mais depuis hier par le biais d'une vidéo (et d'un communiqué !), Forever a mis fin à l'attente avec le grand reveal de la date de sortie du titre qui sera pour l'instant une exclusivité Nintendo Switch.Et il ne faudra pas attendre très longtemps car Front Mission 2: Remake sortira sur l'eShop de l'hybride de Nintendo le 5 octobre prochain, dépassant l'objectif de sortie de 5 petits jours.Pour Rappel, Front Mission 2: Remake est comme son nom l'indique un remake du second opus de l'illustre saga de SquareSoft dont le jeu original est sorti il y a déjà 26 ans sur la première Playstation. Il s'agit d'un tactical RPG mettant en scène des Mechas et se déroulant 12 ans après les évènements du premier jeu.Pour l'instant rien n'indique si le jeu aura le droit à sa version boite, comme ce fut le cas pour le premier épisode, Microïds s'étant chargé de sa distribution dans toutes les bonnes crèmeries.