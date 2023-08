[RAPPEL] Super Mario Bros. Wonder Direct ce jeudi à 16h : où le voir et qu'en attendre ?

Super Mario Bros. Wonder Direct - 31/08/2023 31/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ce jeudi 31 août 2023, histoire de bien finir le mois, Nintendo nous convie tous à 16h sur YouTube pour découvrir un Super Mario Bros. Wonder Direct . Il s'agira d'une émission de 15 minutes entièrement consacrée à Super Mario Wonder.Voici le lien vers la vidéo de Nintendo :Cette vidéo est accessible depuis la chaîne YouTube de Nintendo France , et bien sûr également depuis le Portail Nintendo Direct du site officiel de Nintendo.On devrait ainsi en apprendre beaucoup plus sur Super Mario Wonder, même si on sait déjà pas mal de choses depuis le Nintendo Direct du 21 juin dernier : peut-être en apprendrons-nous un peu plus sur d'autres potentielles transformations de Mario et des autres personnages du jeu, sur l'histoire, sur le doublage puisque Charles Martinet ne sera pas de la partie , et on murmure dans les rumeurs insistantes de ces 24 dernières heures que Nintendo pourrait ausi dévoiler une Switch OLED Mario pour l'occasion.Vous l'aurez compris, il nous tarde de pouvoir voir ce Super Mario Wonder Direct ce jeudi 31 août à 16h. Vous pouvez réagir avec la communauté PN sur notre serveur Discord (rendez-vous sur le canal #super-mario), faire vos hypothèses sur ce qui nous attend là-bas comme ici plus bas sur cette page en commentaire !