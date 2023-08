Rayman fait son entrée dans Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope - Bande-annonce du 3e DLC (Nintendo Switch) 30/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rayman fait un formidable comeback pour s’associer à Lapin Mario et Lapin Peach ! Tous furent invités par le grandiloquent Fantôme en personne, ancien ennemi issu du jeu Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, qui, aujourd’hui est un tout autre heu... fantôme. Le Fantôme, ayant grand besoin d’aide, a invité ces stars pas comme les autres pour participer à des combats tactiques au tour par tour, et ainsi donner naissance au plus grand spectacle de l’Histoire !

Sorti en 2022 en exclusivité sur Switch, Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope vous permet d'incarner les héros made in Nintendo et Ubisoft dans une aventure galactique.Après la sortie du titre, l'aventure s'est enrichie d'un Season Pass comprenant 3 DLC. Il est l'heure de découvrir le 3éme qui porte le nom de : Rayman in the Phantom ShowLapin Mario et Lapin Peach seront rejoints par une des mascottes historiques d'Ubisoft : Rayman. Disparu depuis plusieurs années, le héros sans bras ni jambes est de nouveau sur le devant de la scène. En parlant de scène, les héros sont conviés à une représentation de Fantôme, un des boss de Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu ...Le Season Pass de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible en téléchargement sur le Nintendo Eshop.