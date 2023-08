Sonic Superstars : Sega dévoile le gameplay multijoueur et annonce sa date de sortie

Sonic Superstars - Multiplayer Trailer (FR PEGI) 29/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gameplay multijoueur et éditions disponibles

Galerie images 30/08/2023





Deux éditions numériques à découvrir

Galerie images 30/08/2023





Explorez les Northstar Islands

Fonctionnalités principales

Un nouvel élan pour Sonic : Cette aventure réinvente l'action 2D rapide en défilement horizontal des jeux Sonic avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle région et plus encore.

Incarnez vos personnages préférés : Choisissez entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez leurs pouvoirs pour traverser les Northstar Islands et vaincre le Dr. Eggman et Fang.

Canalisez le pouvoir des Chaos Emeralds : Les nouveaux Emerald Powers permettent de se cloner, de gravir les chutes d'eau, de changer de forme, et bien plus encore.

Partagez le fun entre amis : Pour la première fois dans un jeu Sonic, toute l'histoire est jouable avec 3 autres joueurs en local.

Toujours plus de joueurs : Affrontez jusqu'à sept joueurs en ligne, ou trois en local, dans un tout nouveau mini-jeu joueur contre joueur.

Sega a profité de l'Opening Night Live, présenté par Geoff Keighley, pour diffuser une nouvelle bande-annonce de Sonic Superstars. La Sonic Team a annoncé que Sonic Superstars serait lancé le 17 octobre 2023.Les fans les plus pressés peuvent témoigner de leur intérêt pour le jeu en précommandant dès à présent le titre sur leur boutique virtuelle préférée dont l'eShop de la Nintendo Switch.On commence sans plus tarder avec la bande-annonce présentant le mode multijoueur du jeu :La dernière bande-annonce de Sonic Superstars présente de nouveaux éléments de gameplay, notamment le mode multi via ce que Sega appelle le "jeu en coopération", en local, et le mode Combat, en ligne.Les joueurs pourront parcourir toute la campagne avec trois autres joueurs en local ou accéder au nouveau mode Combat pour affronter jusqu'à trois joueurs en local ou sept en ligne.SEGA a également présenté l'Édition Digital Deluxe de Sonic Superstars, qui comprendra le jeu de base, le pack LEGO® Fun avec des apparences de personnages LEGO pour Amy, Tails et Knuckles, des niveaux pour le mode Combat et d'autres contenus supplémentaires, tels qu'une apparence spéciale Sonic Rabbit, des pièces de Mecha Sonic pour le mode Combat, des fonds d'écran exclusifs, un artbook numérique et une mini-bande originale.Les fans peuvent précommander les éditions Standard ou Digital Deluxe de Sonic Superstars sur sonicsuperstars.com pour recevoir une apparence de personnage exclusive LEGO Robotnik. De plus, tous les joueurs de Sonic Superstars pourront jouer en tant que l'Éclair bleu sous forme de briques avec une apparence LEGO® Sonic gratuite, disponible dès la sortie du jeu.Dans cette nouvelle aventure, les joueurs exploreront les Northstar Islands, en incarnant Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et en utilisant les nouveaux Emerald Powers pour se déplacer et attaquer de manière inédite. L'objectif sera de déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d'un nouvel ennemi qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks.On vous synthétise ici ce que le communiqué voulait nous rappeler au sujet de Sonic Superstars :Source : Communiqué de presse