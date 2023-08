30XX, la suite de 20XX, arrive sur Nintendo Switch le 12 septembre en Europe

30XX - Nintendo Switch Release Date Trailer 29/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Modes de jeu

Galerie images 30/08/2023





Coopération et personnalisation

Galerie images 30/08/2023





Des niveaux créés par la communauté sur PC

Batterystaple Games a annoncé que 30XX, la suite de son populaire jeu de plateforme MegaRoguelite 20XX, sera disponible sur Nintendo Switch en septembre. Les joueurs pourront incarner les protagonistes Nina, spécialisée dans le combat à distance, et Ace, axé sur le combat au corps à corps, pour réduire les robots maléfiques en simples boulons dans une lutte pour l'avenir.Voici pour commencer la bande-annonce de révélation du jeu :Dans un style roguelite classique, le mode Standard permettra aux joueurs de vivre, mourir, répéter et réussir. Pour ceux qui préfèrent une expérience sans permadeath, le Mega Mode offre des options d'assistance et des points de sauvegarde pour conquérir les défis en toute confiance. Et voilà comment on en vient à se créer un genre pour soi tout seul avec le megaroguelite qu'évoque le studio dans son communiqué !Les joueurs n'auront pas à affronter seuls ces défis. Le jeu propose un mode coopératif en ligne ou en local, permettant de fusionner des pouvoirs puissants et d'enchaîner des techniques impitoyables pour stopper les menaces mécaniques.Les joueurs pourront combiner les mods de buster de Nina pour créer des attaques allant de tirs de fusil de chasse géants à des spirales de mort à tir rapide, et utiliser le Dolomite Link d'Ace pour attraper les adversaires avant de les écraser avec le marteau dévastateur Lara.30XX permettra également aux joueurs de traverser des niveaux entièrement personnalisés créés par la communauté PC de 30XX, en utilisant les mêmes outils de création de niveaux que les développeurs du jeu. Les niveaux peuvent varier de Metroidvanias labyrinthiques remplis de pièges et de sous-boss à des épreuves de vitesse à ne pas cligner des yeux.Le jeu sera lancé sur les eShops de Nintendo aux dates suivantes :1er septembre - eShop de Nintendo of America12 septembre - eShop de Nintendo of Europe28 septembre - eShop de Nintendo of Japan30XX est déjà disponible en accès anticipé sur Steam pour 19,99 $. Une version complète sur PC et Nintendo Switch sera disponible au troisième trimestre 2023. La bande-son originale de 30XX est également disponible à l'achat pour 9,99$.Source : Communiqué de presse