Un Super Mario Wonder Direct annoncé pour le 31 août 2023 à 16h

Retrouvez-nous pour un aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario dans un Super Mario Bros. Wonder Direct !



Date : 31/08

Heure : 16:00

Durée : environ 15 minutes



Suivez le #SuperMarioBrosWonder Direct ici : https://t.co/U6zrRyLlFW pic.twitter.com/wdnh0on9XQ — Nintendo France (@NintendoFrance) August 29, 2023

A environ 7 semaines de la sortie du jeu, Nintendo estime que le moment est venu de nous donner plus d'informations sur l'une des révélations du Nintendo Direct du 21 juin dernier : Super Mario Bros. Wonder. En effet, Big N prévoit une émission spéciale de 15 minutes pour nous en dire plus sur son jeu.Ce Super Mario Bros. Wonder Direct durera environ 15 minutes et nous permettra de disposer d'un "aperçu détaillé de la nouvelle aventure en 2D de Mario", la première aventure sans la voix de Charles Martinet , et au sujet de laquelle on a malgré tout pas mal d'informations comme on a pu vous le détailler dans notre article "Tout sur Super Mario Wonder" Pour en savoir encore plus, il ne nous reste plus qu'à patienter deux jours de plus : rendez-vous ce jeudi 31 août dès 16h sur YouTube pour suivre cette émission tous ensemble. On ne manquera pas d'en extraire toute la saveur dans nos colonnes dans la foulée !Il nous tarde d'en savoir plus sur Super Mario Wonder !