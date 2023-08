Zelda : Tears of the Kingdom triomphe aux Gamescom Awards 2023

Meilleure bande-annonce : Little Nightmares 3

Meilleur stand : Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu Nintendo Switch : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur jeu Microsoft Xbox : Mortal Kombat 1

Meilleur jeu Sony PlayStation : Tekken 8

Meilleur jeu mobile : Sky : Children of the Light

Meilleurs visuels : Black Myth : Wukong

Meilleur son : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure jouabilité : The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le plus divertissant : PAYDAY 3

Le plus épique : La Légende de Zelda : Les Larmes du Royaume

Le plus sain : Pikmin 4

Jeux à impact : Sky : Children of the Light

Meilleure annonce : Little Nightmares 3

Meilleur éditeur du salon : Bandai Namco Entertainment

Prix "Heart of Gaming" : GAMES:IN

Studio vert de l'année à la Gamescom : Xbox

Les Gamescom Awards 2023 ont récemment annoncé leurs gagnants et Nintendo a fait une incroyable récolte de prix à cette occasion. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a été le grand gagnant de la cérémonie de cette année, remportant plusieurs Awards.En effet, TOTK a gagné le prix du Meilleur Jeu Switch, du Meilleur Son, du Meilleur Gameplay et enfin du Jeu le Plus Épique. Voilà une salve de récompenses qui augure du meilleure pour la fin de l'année avec les différentes cérémonies qui viendront primer les meilleurs jeux de l'année !Ajoutons d'ailleurs que Pikmin 4 n'a pas été oublié : il a remporté le prix du Jeu le plus sain.Voici la liste complète des gagnants dans les différentes catégories :Source : Hollywood Reporter