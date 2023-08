Excitebike 64 débarque sur Nintendo Switch Online le 30 août

Excitebike 64 - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online + Expansion Pack 25/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voici une nouvelle qui réjouira les nostalgiques et les amateurs de courses endiablées ! Nintendo a annoncé l'arrivée d'Excitebike 64 sur Nintendo Switch Online pour ce 30 août.Certains parmi nos lecteurs sont sans doute bien trop jeunes pour connaître ce titre emblématique : Excitebike 64 avait fait sensation lors de sa sortie initiale sur la Nintendo 64 en 2000. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de vous lancer dans la course à l'époque, c'est le moment parfait pour découvrir ou redécouvrir ce jeu de motocross riche en action.Le jeu propose une variété de modes solo, mais aussi la possibilité de jouer en local et en ligne avec ses amis. Excitebike 64 offre bien plus que de simples courses : entre les courses d'exhibition, les contre-la-montre et même la possibilité de créer vos propres pistes avec des virages inclinés, des épingles à cheveux et des bosses, le jeu promet des heures de fun aux abonnés au service Nintendo Switch Online et son Pack additionnel donnant accès au catalogue N64 et Megadrive.En plus de son gameplay, le jeu vous plonge dans l'ère "EXTREME" des sports, avec une bande-son rock et hip-hop pour accompagner vos exploits. Avec un mode saison complet, 20 pistes différentes à maîtriser et des fonctionnalités bonus telles que Hill Climb, le mode Stunt et même du football, Excitebike 64 vous invite à devenir une légende du MX.Pour avoir un aperçu du jeu, n'hésitez pas à regarder la bande-annonce disponible sur YouTube :