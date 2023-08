[En bref] Bloomtown: A Different Story, Cosmic Fantasy Collection 2, Shotgun King: The Final Checkmate

Bloomtown: A Different Story se prépare pour une sortie au second trimestre 2024

Dans ce titre, les joueurs pourront s'immerger dans un monde vibrant et coloré, avec des défis à chaque coin de rue. La sortie est prévue sur PS5, Xbox Series, PC et... Switch.Pour les impatients, il est possible de jeter un œil à la bande-annonce pour avoir un avant-goût de ce qui vous attend :Source : Gematsu Edia continue d'enrichir sa collection avec cette nouvelle annonce. Le jeu, qui pourrait sortir après décembre 2023 au Japon si la campagne de financement est un succès, inclura notamment Cosmic Fantasy 3: Bouken Shounen Rei et deux autres titres de la série sortis dans les années 90. Une campagne de financement participatif est également en cours pour soutenir le projet.Sources : Gematsu Alors que la sortie numérique vient tout juste d'avoir lieu cette semaine, Red Art Games annonce une édition physique du jeu Shotgun King: The Final Checkmate, prévue pour le premier trimestre 2024.Deux versions seront proposés, dont une édition spéciale limitée à 300 exemplaires qui comportera notamment une jaquette alternative et un porte-clés. Le jeu, qui mélange stratégie d'échecs et roguelike, promet de nombreux défis aux amateurs du genre.Source : Nintendo Everything