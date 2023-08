Et de deux : le middleware de testing de GameDriver disponible pour les développeurs Switch

Une alliance pour la qualité

Un futur prometteur

Disponibilité

Quand on travaille dans le développement de jeux vidéo, la qualité du produit final et l'efficacité des équipes sont essentielles. À l'occasion de la Gamescom 2023, GameDriver a annoncé une collaboration avec Nintendo, lui permettant de devenir fournisseur d'outils middleware pour la Nintendo Switch. Après Denuvo et son middleware Nintendo Switch Emulator Protection hier, c'est le second éditeur de middleware à officialiser son arrivée parmi les outils à disposition des studios.Cette annonce signifie que les développeurs pourront désormais accéder aux solutions de tests automatisés de GameDriver pour optimiser leurs processus de développement et d'assurance qualité sur la console de Nintendo, offrant ainsi aux studios des outils incontournables pour quiconque a pour ambition de proposer des jeux de qualité.Robert Gutierrez, co-fondateur et PDG de GameDriver, a exprimé sa fierté d'être reconnu comme partenaire middleware par Nintendo, une entreprise synonyme de qualité dans le monde du divertissement. Cette collaboration vise à permettre aux développeurs d'atteindre le niveau de qualité pour lequel Nintendo est renommé.Reconnue comme une des meilleures solutions de tests automatisés pour les moteurs de jeu, la plateforme GameDriver offre désormais aux développeurs Nintendo Switch utilisant Unity un accès immédiat à une gamme complète de fonctionnalités de tests automatisés. Cela leur permet de créer des jeux de meilleure qualité plus rapidement et à moindre coût.L'une des innovations majeures est la capacité de GameDriver à effectuer des tests directement sur les kits de développement Nintendo Switch, offrant ainsi une évaluation précise de la fonctionnalité et de l'expérience utilisateur du jeu.Avec l'émergence de nouvelles méthodes de rétention et de monétisation des utilisateurs, comme les jeux en tant que service et le déploiement continu de nouveaux contenus, l'efficacité et des tests rigoureux sont plus que jamais essentiels. GameDriver répond à ce besoin en offrant une efficacité et une répétabilité de test inégalées, libérant ainsi les développeurs pour se concentrer sur la création de nouveaux contenus.Shane Evans, co-fondateur et directeur des produits chez GameDriver, a souligné que l'ajout de leurs outils sur le portail développeur de Nintendo permettra d'intégrer l'automatisation des tests dans le processus de développement de la Nintendo Switch, améliorant ainsi la qualité et l'efficacité globales du développement de jeux.GameDriver pour Nintendo Switch est d'ores et déjà disponible via le portail développeur de Nintendo. Pour plus d'informations sur les solutions de tests automatisés de GameDriver, rendez-vous sur gamedriver.io Source : Communiqué de presse