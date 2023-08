Warhammer 40,000 Dakka Squadron annoncé sur Switch

C'est un gameplay assez simplifié qui est convoqué sur ce titre. En effet votre pilote orque se moque éperdument de maîtriser différentes techniques de vol pour abattre ses adversaires, il est plutôt dans une stratégie rentre dedans. Pas de quartier donc, il suffit d'appuyer sur un bouton pour virer de 180 degrés et foncer vers la cible. On est loin des subtilités des meilleurs jeu de combats aériens du moment ou même d'un Star Wars : Squadrons.





Les développeurs de Phosphor Game Studios se sont donc alliés à RedDeerGames pour porter ce jeu PC qui est à l'origine un titre mobile. On le sent tout de suite par son gameplay. Aux autres boutons sont appliqués la gestion de la vitesse et de la décélération.



La campagne vous emmène sur cinq planètes différentes. Sur chacune d'enter elle, vous devrez effectuer un nombre d'attaque requis et combattre un boss. Votre appareil peut être customisé via de nombreux canons, la taille de chaque carte est étendue avec du relief marqué, à défaut d'avoir une réelle beauté visuelle, même si certains clins d'oeil à l'univers de Warhammer donne un peu de prestance, comme un énorme cadavre de Squiggoth. Certaines infrastructures ennemis vous obligeront à effectuer de nombreux virages pour vous permettre de vous frayer un passage, gare à ne pas trop toucher.

Le réticule verrouillable fournit un repère pour tracer vos tirs mais comme vous êtes un Orque, vous pouvez également utiliser une méthode plus radicale : éperonner les jets ennemis à condition d'être suffisamment proche et ne pas avoir dépensé tout votre carburant en boosting ou en virage serré. Il faut bien quelques techniques expéditives, grandement aidés par des améliorations rapides qui vous rendront globalement insensibles à ces chocs directs, pour faire place nette face à une demi-douzaines de chasseurs, tourelles et blindés ennemis.



Le jeu est agrémenté d'une bande-son métallique et de voix orcs qui font le travail même si elles se montrent assez peu variées. Vous pouvez choisir votre orque parmi plusieurs tribus (Bad Moons, Blood Axes, Death Skulls, Evil Sunz et Goff) même si cela ne change pas grand chose. , six types de jets sont à débloquer. Chacun possède une capacité spéciale et des options de chargement différents, vous permettant de sélection un chasseur, un bombardier ou un entre-deux plus ou moins polyvalent. Lors de chaque mission réussie, vous gagnez des "Teef", que vous pourrez dépenser en améliorant vos avions dans cinq catégories différentes.





A noter l'importance de la couleur car les orcs croient que la couleur affecte le monde. En mixant les teintes ou en choisissant des couleurs précises, vous pourrez obtenir certains bonus. Le rouge est synonyme de rapidité, le jaune de puissance pour infliger de gros dégât.



Si tout cela semble sympathique, on peut regretter quelques répétitions au niveau de l'action mais aussi un manque de folie, avec un potentiel non exploité jusqu'au bout. Les avions auraient pu être plus délirants et vous ne combattez que d'autres tribus orcs. On aurait apprécié avoir plus de variété dans les combattants, comme d'autres races par exemple. C'est donc un jeu simple, plaisant sur une bonne poignée d'heures qui nous est promis, et qui devrait se montrer globalement sympathique en jouant en nomade sur la Switch, si la technique suit correctement. En effet, entre looping et 3D parfois chargée, si le jeu manque de fluidité, on risque de passer à côté du meilleur.





Un titre à l'univers assez sombre mais au gameplay accessible au plus grand nombre. Nous ne sommes pas dans de la simulation mais dans le l'arcade pure avec un dose de stratégie. Pas de date précise de sortie pour le moment. Nous aurons bien l'occasion d'avoir de plus amples nouvelles dans les mois qui vont suivre, en particulier sur les aspects multijoueurs dont on espère le maintien complet sur Switch.







Volez à travers des mondes extraterrestres, contre toute attente, en faisant exploser vos Supa-Shootas pour détruire les forces aériennes et les cibles terrestres ennemies, tout en débloquant de nouvelles armes et en améliorant votre avion pour devenir l'homme volant le plus "mortel" dans le ciel.

Choisissez un clan orc et personnalisez votre avion pour améliorer votre style de jeu.

Pilotez des Dakkajets, des Burna-Bommas et des Blitza-Bommas, équipez-les d'une panoplie de canons, de bombes et de missiles, apprenez des manœuvres spéciales, et déchaînez votre dakka. Testez votre courage contre vos camarades Flyboys dans un mode multijoueur à mort, et contre des ennemis mortels dans la campagne.

Caractéristiques principales - Campagne Orky

- Volez à travers la campagne où les Orks se chamaillent pour savoir qui les mènera vers un nouveau Waaagh !

- Explorez des environnements incroyables sur plusieurs planètes dans la campagne solo.

- Des dialogues et un jeu de voix fantastiques dévoilent une intrigue qui capture l'humour sinistre de l'univers de Warhammer 40,000.

- Brûlez le ciel : Maîtrisez les affrontements aériens, les bombardements en piqué et les tapis de bombes et utilisez différents styles de jeu pour accomplir des missions aériennes et terrestres variées. Utilisez les tonneaux, les virages serrés et les boosts pour éviter les tirs entrants ou pour retourner la situation contre vos ennemis !







- Explosez les autres joueurs et l'IA dans le mode multijoueur deathmatch. Apportez vos jets de votre campagne, prêts pour la guerre ! Terminez les missions et accumulez des points pour débloquer de puissantes armes Orky et recevoir des améliorations.



