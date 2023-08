Fae Farm devrait séduire un large public

Story of Season...Harvest Moon..tous ces titres vous permettant de gérer une ferme, de nouer des amitiés avec des PNJ et pourquoi se marier avec l'entre eux, d'arpenter les décors pour dénicher quelques matières premières bien utiles ou affronter quelques créatures tapis dans les profondeurs...ils sont légions désormais. Chacun apporte sa petite touche personnelle, son design. Le nouveau candidat du nom de Fae Farm semble bien parti pour séduire les amoureux du monde des fées, les amateurs en manque de nouveautés sur Animal Crossing et les fans de Stardew Valley. Bienvenue dans le monde enchanté d'Azoria.



Fae Farm - Bienvenue à Azoria ! (Nintendo Switch) 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Disponible à compter du 8 septembre 2023 sur l'eShop de votre Switch pour 59,99 €, à vous de développer un foyer confortable, en personnalisant votre personnage, en maîtrisant les arts de la cuisine, de la création de potions. Le titre contient une dimension multi, en local ou en ligne et annonce un cycle des saisons qui permettra d'accéder à de nouveaux lieux. N'oublions pas la voix d'Adeline "Zelda" Chétail pour accompagner l'annonce de ce jeu.







Découvre le monde de Fae Farm et crée ton foyer confortable dans le monde enchanté d'Azoria. En développant ta ferme, tu rencontreras plusieurs personnages adorables avec lesquels nouer des relations profondes, et tu découvriras comment mettre de la magie dans tes activités quotidiennes. Personnalise ton personnage, maîtrise les arts de la fabrication, de la cuisine, de la création de potions, et bien plus.

Découvre les mystères de l'île par toi-même, ou avec jusqu'à trois autres joueurs. N'hésite pas à inviter ta famille et tes amis à venir visiter ta ferme pour pouvoir progresser ensemble, en local ou en ligne. Au fil des saisons, tu pourras accéder à de nouveaux lieux et restaurer le monde autour de toi.

Confortable et personnalisable : Crée ton personnage et personnalise ton aventure en débloquant des styles et des décorations pour ta ferme. Plus ta maison sera confortable, plus ton expérience sera agréable ! L'histoire se déroule sans prendre en compte le calendrier du jeu. Tu peux donc jouer à ton propre rythme.

Créatures magiques : En t'occupant de ta ferme, tu pourras prendre soin d'adorables créatures qui te donneront des œufs, de la laine et bien plus. Tu pourras aussi élever des bébés animaux de différentes couleurs et explorer l'île à la recherche de bestioles magiques dont les ingrédients te permettront d'élaborer des potions rares. Mais toutes les créatures ne seront pas amicales : prends garde aux babazars, des esprits malicieux qui te mettront des bâtons dans les roues !

L'aventure frappe à ta porte : Explore les contrées d'Azoria avec tes compétences et tes sorts. Fouille des grottes pour récupérer des ressources et affronter des babazars ! Progresse à ton rythme, découvre de nouveaux mystères et ramène la paix à Azoria.

Des amitiés naissantes : Azoria accueille un grand nombre de personnages hauts en couleur ! Au fur et à mesure de l'histoire, tu pourras te lier d'amitié avec de nombreux habitants de l'île. Peut-être même trouveras-tu l'amour au cours d'un rendez-vous, qui débouchera sur un mariage à la mairie.

Un pour tous : Joue en solo, ou avec jusqu'à 3 amis en ligne ou en local. Partagez votre progression et bâtissez une ferme en travaillant tous ensemble. Aidez-vous mutuellement dans les quêtes et les défis à venir.





Chaque joueur devra avoir son jeu. Ainsi sur la même console, vous ne pouvez jouer qu'à 1 personne, les modes locales et online vous permettent de joueur jusqu'à 4 en simultané.Le titre est disponible en plusieurs langues dont le français, il pèse 1744 Mo, ce qui reste relativement correct pour cette catégorie de jeu. Rappelons que notre rédacteur Xavier avait dévoilé l'édition physique du jeu et quelques annonces autour des futurs DLC et des bonus de précommande.







Le site SwitchUp avait mis en ligne il y a quelques semaines une vidéo (en anglais) présentant les grands principes du jeu. Le titre édité par Phoenix Labs s'annonce particulièrement addictif et semble déjà jouir d'une fan-base qui piaffe d'impatience de mettre la main sur la version finale. Le jeu sera également disponible sur PC. Pour les personnes préférant des explications en français, allez faire un tour du côté d' EMB ou de Guillaume et Kim



Fae Farm On Switch Is INCREDIBLY ADDICTIVE So Far | Here's Exactly Why! 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Source : Nintendo