Quelques informations autour de l’événement "Nintendo Live 2023"

Nintendo a choisi de proposer son propre show compétitif aux US début septembre. Pendant quatre jours, du 1er au 4 septembre 2023, le Nintendo Live 2023 se déroulera au Seattle Convention Centre, dans la ville de Seattle donc au nord-ouest des États-Unis. Quatre gros tournois vont avoir lieu, autour de trois franchises Nintendo, pour des compétitions d'un niveau très relevé : Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 3.

On commence par le tournoi Super Smash Bros. Ultimate Défi de l'escouade de choc 2023, qui sera diffusé en live à compter du vendredi 1 septembre, 12h, heure du Pacifique (il sera donc minuit à Paris ou samedi 00h). Les huit meilleurs joueurs seront diffusés en direct. Au niveau des récompenses, le trophée Grand Prix mettant en avant l’arène finale de la rencontre. Une pièce commémorative avec le logo de la compétition sera également offert.









On poursuit avec un autre tournoi Smash Bros, l’exposition Super Smash Bros. Ultimate amiibo + me , qui sera diffusée en direct sur #NintendoLive à partir de 15h (heure du pacifique) le dimanche 3 septembre 2023 (pour la France, nous serons donc le lundi 4 septembre 1h du matin). Ce tournoi à élimination simple mettra en vedette les 8 meilleurs prétendants.





Parmi les récompenses, on peut découvrir le trophée du Grand Prix qui peut contenir et mettre en valeur la figurine amiibo gagnante. On notera également la réalisation d’une pièce commémorative, dont l’une des faces comporte le logo de la compétition. Mais c’est surtout un lot de 4 billets pour se rendre au Super Nintendo World - Voyage à Universal Studios Hollywood qui sera convoité par le gagnant.





Nous aurons aussi les qualification pour le championnat 2023 de Mario Kart 8 Deluxe au Nintendo Live le samedi 2 septembre 2023 à partir de 15h, heure du Pacifique, ce qui nous donne une diffusion en France le dimanche 3e septembre à 1h du matin.





Cette fois, le trophée Grand Prix représente Mario et ses amis sur le circuit arc-en-ciel. Une pièce commémorative présentera le logo du tournoi sur une face.





Cela permettra ainsi de participer au tournoi Mario Kart 8 Deluxe Championship 2023. Le trophée Grand Prix a de l’allure avec un Mario doré en train d'applaudir dans un kart. Une manette Nintendo Switch Pro peinte toute spécialement sera également offerte avec Mario à l’avant et Bowser à l’arrière. La poignée de la manette est violet métallique et le reste de la manette est décoré d'un motif de course à damier.

Championnat Splatoon 3 2023

A partir de 15h (heure du Pacifique) le lundi 4 septembre, et donc mardi 5 septembre à 1h du matin en France, regardez la diffusion en direct de la compétition opposant les meilleures équipes du championnat Splatoon 2023.





Cela commencera par une mise en jambe à partir de 12h30 PT ou chaque équipe jouera deux matchs dans un mini-championnat de type Turf War afin de déterminer le classement pour le reste du tournoi.





Match 1 : Starburst vs Duck Gang





Le classement sera donc le suivant :





Cette partie du tournoi ne devrait pas être diffusée. Puis nous avons le Livestream et demi-finale avec la finale qui suivra. Lors de la demi-finale, les équipes s'affronteront dans le cadre d'un match à cinq manches, à élimination directe. Pour la phase finale, les deux dernières équipes s'affronteront dans un match au meilleur des sept manches. Ce seront les modes compétitifs d’Anarchy Battle (avec contrôle de la tour) qui seront utilisés pour les demi-finales et la finale.





Pour chaque partie jouée, l'équipe gagnante de la partie précédente choisira le mode et l'équipe perdante choisira l'étape parmi une liste prédéterminée.

Au niveau des récompenses, nous avons un joli trophée avec deux personnages bien connus. Et une version spéciale de la manette pro Nintendo Switch, peinte spécialement, sera offerte avec des motifs très Splatoon. La poignée de la manette est gris métallique.

Les visiteurs de la zone Splatoon 3 sur place pourront se faire prendre en photo avec les Inklings, s’amuser sur le jeu sur quelques bornes.





Évidemment, pour nous joueurs européens, cela nous parait bien loin et les horaires sont réservés aux fans noctambules.





Match 2 : Crush Soda vs JackpotMatch 3 : perdant du match 1 vs perdant du match 2Match 4 : Vainqueur du Match 1 vs Vainqueur du Match 21 : Vainqueur du Match 42 : perdant du match 43 : Vainqueur du match 34 : perdant du match 3Nintendo a mis à disposition sur le site américain un fond d’écran gratuit pour une durée limitée célébrant ce Nintendo Live 2023 SEATTLE. Rendez-vous sur le My Nintendo pour les chanceux pouvant se le procurer car la France (et l'Europe comme le Japon) ne semble pas avoir la possibilité d'obtenir ce fond d'écran depuis les My Nintendo des autres continents..Source : nintendo Live 2023.