La petite sensation CLeM arrive sur Switch

Développé par Mango Protocol et en partenariat avec l’éditeur Iceberg Interactive, voici CLeM, cet étrange jeux espagnol de type puzzle qui vous plonge dans un univers particulier et sombre où vous devez trouver un moyen de vous échapper.

A votre réveil après avoir entendu une voix, vous constatez que vous êtes dans une pièce sombre, froide et humide. Comment êtes-vous arrivé là ? Impossible de vous en souvenir, votre tête est totalement embrouillée…et gonflée comme s’il y avait quelque chose à l’intérieur. Quand on se découvre à l’écran, on ne peut qu’être surpris car vous ressemblez à une poupée en toile de jute rapiécée. Quand vous tournez le dos, vous voyez une fermeture éclair, comme si votre tête était une trousse ou une sacoche.





Tu ouvres la fermeture éclair de ta nuque et tu en sors un carnet. Il y a écrit "CLeM" sur la couverture. Tu l'ouvres et tu vois qu'il y a des inscriptions sur certaines pages. On dirait des notes sur des insectes et d'autres sortes de bestioles. Il y a aussi des dessins et des symboles qui te semblent vaguement familiers, mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Vous les étudiez. Et puis vous entendez à nouveau cette voix. « Apporte moi de la beauté » !

Vous voilà parti dans un jeu d’aventure aux graphismes très étranges et aux personnages intrigants, qui va nécessiter pas mal de cogitations de votre part. Votre livre en effet renferme au début différents attributs : loyauté, vanité, voracité, force, tromperie, beauté, orgueil, cruauté, intelligence, égoïsme, sagesse, changement, discrétion, austérité, espoir, résilience etc…Puis d’autres pages présentent différentes variétés de papillons et autres insectes, à chaque fois sous la forme d’un texte à gauche et diverses illustrations sur la droite. En lisant les textes, vous allez découvrir quels ingrédients exploiter auprès de chaque animal, comme si votre livre était un guide d’alchimie.





En explorant et en observant chaque objet important se trouvant dans les diverses pièces de la maison, votre livre se remplit d’annotations. Cette vieille horloge que vous avez observé, il lui manque une aiguille, il va falloir la trouver. Cette photo d’un chat portant une clé autour du cou vous apportera de nouveaux détails, pour vous guider dans la résolution de diverses énigmes pas simples à résoudre. La maison semble abandonnée. Les fenêtres sont obstruées par du kraft ou les volets sont fermées, certaines portes ont été barricadées par des planches. Et toujours cette voix dans votre tête qui vous demande de réaliser différents objectifs. Amateurs d’énigmes, voici un petit titre qui devrait vous séduire.



CLeM - Wake up [Gameplay trailer] 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Fabriquez des jouets magiques pour dévoiler des secrets cachés, accéder à des endroits inaccessibles et récupérer des objets du passé.

Choisissez votre destin dans cette sombre histoire de manipulation, de soumission, de fierté et de rédemption.

Pas de date de sortie précise pour le moment hormis un projet vers le 3e trimestre 2023.





On récapitule :