Il faudra patienter 2024 pour jouer à Ravenswatch sur Switch

Aux manettes, on retrouve le studio Passtech qui avait connu un joli succès avec leur titre Curse of the Dead Gods. Ils reviennent donc avec cette nouvelle formule, pouvant être joué en solo ou jusqu’à quatre. Le système de combat a été simplifié par rapport à leur précédent titre, ce qui plaira ou non aux amoureux de leurs précédentes productions, le titre lorgnant un peu plus vers Diablo avec une touche d’Hadès. Les combats restent néanmoins intenses et rudes dès le premier boss, le titre proposant des mondes générés aléatoirement.

Ravenswatch nous emmène dans le royaume des rêves, assiégé par une force obscure appelée Nightmare (Cauchemar). Vous allez devoir vaincre les troupes ennemis dans un jeu qui reprend le style graphique de Curse of the Dead Gods avec de nombreux détails améliorés, mais avec des personnages donnant l’impression d’être sorti d’un Dark Comic Book.





Les héros jouables

Parlons de ces personnages qui possèdent chacun un super pouvoir et dont nous pourrons leur attribuer un vaste choix de capacités avec l'ajout de nouveaux objets et de buffs, des attaques ultimes spéciales infligeant de gros dégâts seront à débloquer :



Scarlet est un lycanthrope infectée par le grand méchant loup, qui se transforme en fonction du cycle jour/nuit et qui bénéficie alors d’une panoplie de compétences en fonction de ce cycle. Lorsqu’elle est femme, elle manie deux dagues avec agilité, louve elle devient brutale et assoiffée de sang. Elle est directement inspirée de notre Petit Chaperon-Rouge.





Franz est le joueur de flûte de Hamelin qui utilise ses mélodies pour contrôler à distance une horde de rats qui s’élancera sur vos ennemis. Les notes de musiques peuvent également altérer le jugement des ennemis.





Beowulf avec son épée à deux mains possède un dragonnet ailé qu’il peut invoquer pour améliorer ses attaques et faire barrage aux hordes d’ennemis.





Nyss est un peu la Reine de neiges qui va cribler les ennemis de pics de glace. Elle peut geler la surface du sol et se déplacer ainsi beaucoup plus vite en glissant. Elle congèlera ainsi les ennemis avant de briser la glace.

Après avoir commencé à jouer avec ces quatre personnes, deux autres vont pouvoir être débloqués un peu plus loin dans l’aventure.





Aladin est un combattant au corps à corps agile dont le principal atout est de convoquer le pouvoir du génie. Ce pouvoir lui permet de réaliser ses désirs et d'inverser le cours de la bataille. On le comprend, sa femme est enfermée dans la lampe corrompue par Nighmare.









Augmentez votre puissance de combat dans les batailles puis affrontez le boss du niveau quand vous vous sentirez prêt... ou quand vous n'aurez plus le choix.

Si pour le moment, lors du lancement en accès anticipé, Ravenswatch ne vous propose que le choix entre ces six personnages jouables pour vous faire la main sur le premier chapitre, la version finale arrivant en 2024 devrait apporter un total de dix personnes et trois chapitres. L’éditeur a déjà intégré depuis le 31 mai 2023 le personnage de Gepetto (oui, le papa de Pinocchio), un personnage physiquement plus faible même s’il est аrmé d'un mаrtеаu еt d'ехрlоѕіfѕ, pouvant invоquеr dеѕ раntіnѕ аnіméѕ quі se battront à sa place.





Ravenswatch | Geppetto Update Trailer 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Parlons gameplay

Quatre joueurs en ligne peuvent donc se réunir. Une carte aléatoire est générée avec son agencement, ses boss et ses secrets. Vous apparaissez dans le donjon, le but étant de trouver et de tuer tous les monstres. Le jeu est divisé en cinq jours. L'objectif principal de votre marche sur plusieurs jours est d'accumuler suffisamment de force et d'expérience pour pouvoir affronter le boss final de la carte.





Chaque fois, vous aurez des petites quêtes de sauvetage, des zones débordantes de monstres pour récupérer un artefact précieux. Des statues ressemblant à des corbeaux sont à activer et vous donneront ainsi un aperçu sur votre mini-carte des points d’intérêt proche de vous. Vous pourrez miner de la monnaie pour effectuer des achats et des améliorations auprès du marchand qui se trouve au point d’apparition , toute la monnaie non utilisée sera utilisée comme expérience.





Qui dit rogue-lite dit mort régulière. Vous avez néanmoins quelques vies supplémentaires et plus vous allez monter dans les niveaux, en augmentant les statiques de vos personnages au maximum et en débloquant divers avantages, plus les ennemis qui vous paraissaient coriaces au début deviendront plus facile à vaincre. Il est important cependant de bien observer leur mécanisme d’attaque pour anticiper votre action suivante.



Ravenswatch | Trailer de lancement Accès Anticipé 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le moment l’accès anticipé a montré quelques failles d’équilibrage au niveau des lignes ennemis et quelques problèmes de réseau. N’oublions pas que le titre est loin d’être fini. Une mise à jour intitulée « Shores of Storm Island » a été dévoilée il y a quelques heures et est prévue pour le 7 septembre 2023 en accès anticipé. Avec ce chapitre 2, nous allons pouvoir découvrir un nouvel environnement, un nouveau boss et un mini-boss, dix nouveaux ennemis, une nouvelle quête et une vіngtаіnе dе nоuvеаuх tаlеntѕ роur vos personnages.





Ravenswatch | Storm Island teaser 24/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube





On récapitule :

- Un roguelite nerveux et coopératif, jouable en solo ou jusqu’à 4 joueurs en multi.

- Un jeu à la direction artistique inspirée des Dark Comic Books et aux musiques enivrantes.

- Des environnements générés de manière procédurale et une méta-progression pour une rejouabilité accrue.

- De nombreuses synergies à construire entre les différents héros au fil des parties.

- Des améliorations et un bestiaire d’ennemis variés.

- Une expérience RPG comprenant : des quêtes, des missions, des boss, des donjons et des trésors pour améliorer son personnage et affaiblir les Cauchemars.





Source : Nacon



Mélusine la sirène porte un enfant, fruit de ses amours avec un humain attaqué par Nighmare. Elle va donc utiliser son orbe magique dévastateur pour attaquer ses adversaire à distance et elle peut plonger dans le sol pour échapper à ses ennemis. Elle utilise des attaques d'eau à distance, dont certaines peuvent être dirigées manuellement vers différentes cibles.Pour vaincre les troupes ennemies et affronter Cauchemar lors du chapitre final, vous allez avoir besoin de développer au maximum vos compétences, faire preuve de concentration et vous appuyez sur une équipe efficace.La version complète du jeu doit sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch courant 2024, le titre a du potentiel, il faut donc le surveiller. Mais attention, ce n’est pas le gameplay de Curse of the Dead Gods, il ne faut donc pas s’attendre à retrouver la même expérience de jeu.