Sécurité informatique : Denuvo peut aussi protéger les versions Switch des jeux vidéo

Denuvo fait maintenant partie des outils disponibles officiellement via le site Nintendo Developer Portal (NDP), un passage obligé pour tout studio qui souhaite proposer ses jeux sur Switch. Les outils de protection de Denuvo sont maintenant accessibles aux studios développant sur Switch pour protéger leurs jeux du piratage en général et de l'émulation PC en particulier avec le middleware "Nintendo Switch Emulator Protection".Le talon d'Achille des studios était, jusqu'ici, la Switch : un jeu, même protégé via des droits numériques sur PC, pouvait être jusqu'à lors émulé via sa version Switch sur PC. La Switch, maillon faible du secteur du jeu vidéo ? Voilà qui explique pourquoi certains studios reportent les sorties Switch au profit des autres plateformes jusqu'ici mieux protégées.Mais tout cela peut maintenant être de l'histoire ancienne, car ce ne sera donc désormais plus possible d'émuler la version Switch sur PC, grâce à la solution proposée par Denuvo qui permet de protéger la version Switch du jeu. La version Switch ne pourra ainsi plus être émulée sur PC comme c'était devenu coutumier de le faire et de fait, les joueurs qui avaient pour habitude d'exploiter la rom de la version Switch seront incités à acheter la version PC.C'est ainsi toute la phase de lancement des jeux qui s'en trouve renforcée, avec la perspective de réaliser un meilleur lancement commercial, grâce au déploiement du middleware Denuvo sur la version Switch.Denuvo est un acteur majeur qui propose des solutions de protection dans le domaine du jeu vidéo aussi bien sur PC que sur console ou sur mobile. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Switch ne bénéficiait pas du savoir-faire de l'entreprise.Cette lacune est désormais comblée, a-t-on appris dans un communiqué de presse diffusé par Irdeto , le leader mondial de la protection des assets numériques longtemps spécialisé dans la télévision payante, et depuis quelques années acteur du jeu vidéo avec Denuvo.Le CEO d'Irdeto, Doug Lowter, a déclaré :Vous ne connaissiez pas Denuvo ? Leur solution a été déployée dans plus de deux milliards d'installations de jeux, pour plus de 1000 jeux différents. Les studios qui souhaiteraient en savoir plus peuvent se rendre dès maintenant sur le site Nintendo Developers Portal, ou sur le site de Denuvo Source : Communiqué de presse