3 nominations pour Super Mario Bros Le Film aux Golden Globes 2024

Congratulations to the 81st #GoldenGlobes nominees for Best Picture - Animated:



• THE BOY AND THE HERON

• ELEMENTAL

• SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

• THE SUPER MARIO BROS. MOVIE

• SUZUME

• WISH pic.twitter.com/VDh26Hu3Qh — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 11, 2023

La prochaine cérémonie des Golden Globes se déroulera en effet tout début janvier outre-Atlantique, et nous avons aujourd'hui eu la douce surprise de découvrir que Super Mario Bros Le Film concourait dans rien moins que 3 catégories :- Best Motion Picture Animated (Meilleur Film d'Animation)- Cinematic and Box Office Achievement (une nouvelle catégorie cette année)- Meilleure chanson originale (pour la chanson "Peaches")Être nommé ne fait pas de vous un gagnant, mais jusqu'à preuve du contraire il faut toujours être nommé pour avoir une chance de remporter un prix. SMB Le Film a toutefois quelques concurrents de poids en face de lui dans toutes les catégories, on est allé vous en chercher le détail.Catégorie Meilleur Film d'Animation :- Le garçon et le héron- Elémentaire- Spider-Man: Across the Spider-Verse- Suzume- WishCatégorie Meilleure chanson originale :- “Addicted to Romance” de She Came to Me- “Road to Freedom” de Rustin- “Dance the Night” du film Barbie- “I’m Just Ken” du film Barbie- “What Was I Made For?” du film BarbieCatégorie Cinematic and Box Office Achievement :- Barbie,- Guardians of the Galaxy Vol. 3- John Wick: Chapter 4- Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1- Oppenheimer- Spider-Man: Across the Spider-Verse- Taylor Swift: The Eras TourLa concurrence est, reconnaissons-le, très rude dans ces 3 catégories, mais il nous tarde de savoir si le film Super Mario Bros remportera au moins l'une de ces prestigieuses récompenses lors de la prochaine cérémonie des Golden Globes.