Free Radical Design (Timesplitters) : dernière victime de la réorganisation d'Embracer Group

Les choses ne s'arrangent guère pour Embracer Group, qui depuis son deal raté cet été essaie par tous les moyens de rester à flot. Au prix de nombreuses fermetures de studios et de réductions de personnel. Dernier studio à pâtir du dessein compliqué de sa maison-mère : Free Radical Design au Royaume-Uni, qui semble avoir fermé ses portes aujourd'hui.Drôle de journée pour les salariés de Free Radical Design, un studio ressuscité par un Embracer Group alors invulnérable. L'ambition du studio était simple : proposer un jeu Timesplitters sur consoles actuelles. Il faut dire que la franchise, appréciée autrefois sur des consoles comme la GameCube, n'avait plus jamais plus pu tenter sa chance auprès des joueurs contemporains.Les infos en provenance du Royaume-Uni, ce lundi 11 décembre, semblent confirmer la malédiction qui touche la franchise, on se souvient à PN du licenciement économique de 75% des effectifs de Free Radical Design en 2008 , puis la récupération de la licence TimeSplitter par Koch Media en 2018 , et en 2021 la réouverture d'un studio pour se consacrer au projet.Ce 11 décembre, comme ce jour de décembre 2008, nous aurons donc une pensée pour tous ceux qui perdent leur emploi au sein du studio : 80 personnes sont concernées par la fermeture de Free Radical Design. A cette période de l'année, c'est le genre de nouvelles qui choque toujours, alors que des signes avaient pourtant indiqué que ce 11 décembre pourrait marquer le dernier jour du studio, une information qu'Embracer avait niée.Source : Gamesindustry.biz