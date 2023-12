L'E3 est mort : l'ESA annonce la fin de l'Electronic Entertainment Expo

Nous savons que l'ensemble du secteur, joueurs et créateurs confondus, se passionne pour l'E3. Nous partageons cette passion. [...] Nous savons qu'il est difficile de dire au revoir à un événement aussi apprécié, mais c'est la meilleure chose à faire étant donné les nouvelles possibilités qu'a notre industrie de toucher les fans et les partenaires.

L'E3 rythmait nos vies depuis toujours pour certains d'entre nous : tous les ans, au mois de juin, nous prenions plaisir à retrouver la communauté pour découvrir les nouveaux jeux proposés par les studios du monde entier regroupés au Convention Center de Los Angeles.C'est une page qui se tourne avec cette annonce officielle dans les colonnes du Washington Post : le CEO de l'Entertainment Software Association, Stanley Pierre Louis, a effet confirmé que son organisation renonçait à relancer l'E3, en difficulté depuis la pandémie mondiale de Covid-19 en 2020.Depuis, chaque année, nos actualités étaient rythmées par l'annonce, puis la menace d'une annulation, et enfin une annulation ( ici en 2020 puis ici en 2022 ), de chaque édition. 2023 sera donc la dernière année où l'ESA aura essayé de sauver sa convention, sans toutefois y parvenir puisqu'une fois encore, l'E3 2023 a été annulé lui aussi On doit ainsi remonter à juin 2019 pour le dernier vrai E3 en présentiel. 4 ans, c'est long, et les joueurs ont depuis pris de nouvelles habitudes. Les studios, quant à eux, ont découvert qu'un jalon prioritaire en moins sur les plannings de développement n'était pas si mal pour la gestion de ses équipes, notamment en cette période de remise en cause du crunch time qui accompagnait les dernières semaines avant l'événement pour que les démos soient irréprochables sur les stands des studios et des éditeurs.Stanley Pierre-Louis a déclaré au WaPost :Si Nintendo a toujours participé à l'E3 en tant qu'exposant, il fut une des premières entreprises à renoncer à la grande conférence de presse dans un théâtre de Los Angeles, lui préférant un format alors original et quelque peu décrié : le Nintendo Direct Mais que les fans se rassurent : les rendez-vous, dans le monde entier, sont encore nombreux pour découvrir les prochaines nouveautés. En France, on a certes le Paris Games Week à la Toussaint, un très bon timing à l'approche des Fêtes de fin d'année, mais c'est encore un petit événement quant on le compare à l'aura médiatique du Summer Game Fest, de la Gamescom Opening Night et de la cérémonie des Game Awards , trois événements produits par Geoff Keighley à trois moments différents de l'année.Les studios, quant à eux, continueront certainement à s'adresser aux joueurs en direct, comme l'a fait Nintendo ces dernières années sur son propre calendrier, esquivant la mi-juin au profit de créneaux où l'attention du public est peut-être un peu moins sollicitée.A PN, on gardera toujours un souvenir inoubliable des E3 auxquels nous avons eu la chance de prendre part durant les 26 années d'existence du site : la découverte de la Wii , avec Charles Martinet s'adressant à nous dans la file lorsque nous attendions patiemment notre tour lors de l'E3 2006 , les kilomètres à arpenter les immenses halls du Convention Center de Los Angeles, les nuits passées à écrire des previews des jeux essayés pour vous toute la journée précédente... Autant de souvenirs qui nous accompagnent avec cette news !Et vous, quels souvenirs gardez-vous de l'E3 ? N'hésitez pas à nous en parler en commentaire ci-dessous, ou bien à venir partager votre tristesse sur notre serveur Discord Source : The Washington Post