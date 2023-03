L'E3 2023 est annulé

L'évènement était mal parti mais c'est désormais confirmé : l'E3 n'aura pas lieu en 2023. Un an après l'annulation de l'édition 2022, c'est l'édition 2023, prévue du 13 au 16 juin prochain, qui est annulée également.L'ESA qui organise l'évènement, a envoyé un mail à ses abonnés pour prévenir de l'annulation de cette édition, déplorant le manque d'intérêt nécessaire à la tenue d'un tel évènement. Il faut dire que les annulations se sont multipliées ces dernières semaines après le retrait de Nintendo et Microsoft, c'était Sony puis Ubisoft qui avaient annoncé leur absence du salon.Alors que le jeu vidéo reste une industrie en croissance, les moyens de communication se sont diversifiés ces dernières années, permettant aux constructeurs et aux éditeurs de maîtriser davantage leur tempo d'annonce et de ne plus avoir à se calquer sur l'agenda de l'E3 qui avait lieu début juin à Los Angeles.Le COVID avait porté un coup d'arrêt à l'évènement qui n'a pour le moment pas réussi à se relever. A voir ce qu'il en sera en 2024 mais il est difficile d'imaginer un retour en bonne et due forme de l'évènement pour le moment.Source : IGN