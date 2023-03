Tout sur la mise à jour vers la version 3.1.0 de Splatoon 3 (en musique !)

Splatoon 3 - Liquid Sunshine (Nintendo Switch) 30/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Joueurs de Splatoon 3, réjouissez-vous : la version 3.1.0 vient d'être annoncée par Nintendo via les réseaux sociaux, accompagnant l'info des précieuses notes de version complètes disponibles sur son site américain, révélant toutes les améliorations, les changements d'équilibre et les corrections de bugs que contiendra cette nouvelle version du jeu.Les améliorations comprennent des ajustements de l'interface utilisateur pour rendre le jeu plus convivial, ainsi que des ajustements de la caméra pour améliorer la visibilité et la jouabilité. De plus, plusieurs armes ont été rééquilibrées pour offrir une expérience de jeu plus... équilibrée, et plus juste.On résume en quelques lignes ce que Nintendo a pris le temps de détailler de manière très précise sur son site officiel En outre, la mise à jour comprend également de nouvelles fonctionnalités pour les modes solo et multi-joueurs. Les joueurs pourront désormais voir les classements des autres joueurs dans les matchs en ligne et pourront également voir les statistiques de leurs propres matchs.En dehors de la mise à jour, les fans de Splatoon 3 peuvent également écouter "Liquid Sunshine", la nouvelle chanson du jeu interprétée par les Squid Sisters et Big Man. La chanson est disponible sur la chaîne YouTube officielle de Nintendo mais comme on est fan du groupe on vous propose de l'écouter juste ici :Sources : NintendoLife Nintendo Everything et GoNintendo