[SPOILER] Des révélations sur le film Super Mario Bros

Le 5 avril 2023, le film d'animation tant attendu de toute la communauté arrive sur grand écran : Super Mario Bros Le Film, confié depuis près de 7 ans maintenant aux studios Illumination de Chris Meledandri, va enfin connaître la lumière ! Il nous tarde de découvrir l'histoire imaginée par les concepteurs du film, et le moins que l'on puisse dire est que tout est fait pour donner sacrément envie de se rendre au cinéma dès la semaine prochaine.Cette longue introduction inutile passée, vous allez maintenant entrer en terrain miné de spoilers en tous genres ! En effet, les médias américains ont eu la chance d'interviewer les acteurs retenus pour le doublage des personnages du film, et au détour de questions on a pu apprendre quelques détails sur certains éléments encore peu évoqués. On aborde tout ça après cette illustration :Tout d'abord, on savait que Charles Martinet serait présent dans le film Super Mario Bros, même si le rôle principal a été confié à Chris Pratt. L'implication de Charles Martinet, la voix de Mario dans les jeux vidéo depuis fort longtemps, a jusqu'ici été un mystère complet. Selon les rumeurs, Martinet pourrait jouer un rôle important dans le film, mais rien n'avait été confirmé jusqu'à présent.Cependant, NintendoLife rapporte que Charles Martinet aurait récemment confirmé sa participation dans le film lors d'un événement en ligne. Bien que le détail exact de son rôle ne soit pas encore connu, les fans spéculent qu'il pourrait jouer un personnage différent de Mario, comme Luigi ou Wario.Chris Pratt, la voix de Mario dans la version américaine, s'est d'ailleurs exprimé au sujet du casting vocal tandis que Seth Rogen a confirmé la présence dans le film du rap de Donkey Kong. Chris Pratt a ainsi défendu le choix des acteurs, déclarant que la voix de Mario dans le jeu vidéo est "une version très stylisée de ce que peut être une voix humaine", et qu'il avait travaillé dur pour donner vie au personnage dans le film.Quant à Seth Rogen, qui prête sa voix à Donkey Kong, il a pour sa part confirmé lors d'une apparition sur le plateau de Jimmy Kimmel Live que son personnage aura une scène musicale dans le film, dans laquelle il interprétera le célèbre rap de Donkey Kong.Sources : NintendoLife