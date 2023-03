PlatinumGames présente les recompenses Kickstarter pour The Wonderful 101

C'était le 3 fevrier 2020, à ce moment là, le mot covid commencait à monopoliser les chaines d'information et on craignait l'arrivée du virus chinois... Ce jour là, PlatinumGames créa la surprise en lancant une campagne Kickstarter afin de financer le portage d'un jeu Wii U sur Switch et PS4 : The Wonderful 101.





Dans ce cas très précis, le terme "financement" était un peu trompeur voir galvaudé dans le sens ou PlatinumGames ne demandait pas l'argent pour réaliser le portage d'une version remasterisée sur ces nouvelles consoles. Non. L'argent récolté avait pour unique objectif de permet au développeur de s'auto-éditer. Détail très mal compris à l'époque. Bref, en 24 minutes, le montant demandé était atteint et permettait donc à PlatinumGames de faire un premier pas dans l'auto-édition.

Si vous ne connaissez pas le fonctionnement des plateformes de financement collaboratif telles que Kickstarter, sachez que vous pouvez faire un "don" financier à un projet en lequel vous croyez, que vous espérez voir le jour. Vous êtes généralement libre du montant que vous pouvez donner.





Cependant, afin d'inciter à participer, le créateur de la campagne peut proposer des palier de contribution. Par exemple, dans le domaine du jeu vidéo, en participant à hauteur de 10 euros, vous pourrez voir votre nom dans les crédits du jeu. À partir de 35e vous pourrez obtenir une version numerique du jeu sur la plateforme de votre choix (parmi celles proposées cela va de soit). Et ainsi de suite.





Ces paliers s'accompagnent parfois de goodies réels. C'est donc l'objet du présent article : des goodies The Wonderful 101 qui seront prochainement envoyés aux participants de la campagne, selon le palier auquel ils ont contribué.



Les goodies qui sont présentés sont encore des ébauches, mais plutôt bien avancés. Leur version finale devrait donc en être assez proche. Le premier goodie présenté est en réalité un ensemble de 132 badges (pins).

Le bonus suivant est une paire de Joy-Cons et une manette pro aux couleurs du jeu. Une version manette PS4 était prévue à l'origine mais il semble que ce modèle soit annulé, ou sera présenté plus tard.



Moi, ces belles manettes me feraient bien envie ! Attardons-nous désormais sur le Trophée :





Les participants aux paliers offrants ces goodies devraient être ravis de recevoir ces jolis objets. Et vous, cela vous ferait-il craquer ?