Restructurations : EA et Ubisoft annoncent des licenciements économiques

L'industrie du jeu vidéo, comme tant d'autres secteurs, a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Les restrictions sanitaires, les annulations d'événements et les retards de production ont eu un impact important sur les résultats financiers des entreprises du jeu vidéo.Ces difficultés n'ont certes pas empêché certains éditeurs de communiquer sur de substantiels bénéfices lors de leurs derniers résultats. Alors quand on apprend que l'un d'eux, Electronic Arts, a en parallèle décider de se séparer de 6% de ses effectifs, on se dit que tout ne tourne pas rond dans le jeu vidéo.Deux des plus grandes sociétés de jeux vidéo, Electronic Arts et Ubisoft, ont annoncé des licenciements collectifs dans le cadre de restructurations économiques, toutes deux en l'espace de 24 heures.EA a ainsi annoncé qu'il licencierait près de 800 personnes, soit 6% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à s'adapter aux changements de l'industrie. Bien que l'entreprise ait enregistré des bénéfices records grâce à des jeux à succès tels qu'Apex Legends et FIFA 22, le lancement difficile de jeux tels que Battlefield 2042 a eu un impact sur la stabilité financière à long terme de l'entreprise et conduit la direction à revoir sa stratégie et ses priorités.De son côté, Ubisoft a lui aussi annoncé la fermeture de plusieurs de ses filiales en Europe, dans le cadre d'une réorganisation visant à optimiser la collaboration, l'efficacité et la rentabilité. Les succursales concernées sont situées dans des villes telles que Bordeaux, Berlin, Düsseldorf, Sofia et Bucarest. Cette décision aura un impact sur les employés, qui seront licenciés ou redéployés vers d'autres succursales de l'éditeur français.Ces décisions, difficiles, ont été prises dans le but de garantir la stabilité financière à long terme des entreprises et d'assurer leur compétitivité dans un marché en constante évolution. Cependant, ces licenciements et fermetures de succursales auront des conséquences importantes pour les employés touchés et nous avons une pensée pour les centaines de personnes impliquées : on parle de 800 personnes chez EA et d'une soixantaine de personnes chez Ubi.EA et Ubisoft ont annoncé qu'ils accompagneraient les salariés concernés, se donnant jusqu'à la fin de l'année pour procéder aux réorganisations annoncées. D'autres entreprises pourraient également être amenées à prendre des décisions difficiles dans un avenir proche, un peu comme on a pu le découvrir ces dernières semaines avec les restructurations au sein des GAFAM suite auxquelles des dizaines de milliers d'ingénieurs se sont retrouvés sans emploi.Sources : Eurogamer