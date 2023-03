Le circuit Île de Yoshi arrive dans Mario Kart Tour avec un pilote inédit

Les saisons s'enchainent sur Mario Kart Tour et se ressemblent, ou pas. Mercredi 5 avril débutera la 93ème saison de l'itération mobile de la célèbre licence de karting "made by" Nintendo. Cette saison s'intitulera "saison de Yoshi" et sera la seconde partie de l'évènement "Célébration du printemps", qui s'étale pour rappel sur 3 saisons. La saison de Yoshi apporte plusieurs nouveautés, à commencer par 2 nouveaux circuits, et pas des moindres puis que nous allons pouvoir concourir sur l'Île de Yoshi, circuit tout neuf récemment ajouté via le Pass Circuits Additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.



Mais ce circuit n'arrive pas tout seul puisqu'il sera aussi accompagné du circuit Désert Yoshi nous venant de Mario Kart : Super Circuit.

De plus, un tout nouveau pilote rejoint le casting déjà immense de Mario Kart Tour : Poochy. Cela faisait un moment que nous n'avions pas eu de vrai nouveau pilote dans Mario Kart Tour et pas une variante d'un pilote déjà existant. La présence de Poochy dans cette saison et l'ajout récent d'emplacements de pilotes dans Mario Kart 8 Deluxe pourrait laisser le doute sur l'arrivée prochaine de Poochy via le Pass de Circuits Additionnels.



Enfin, avec tous ces ajouts, Nintendo nous annonce l'arrivée d'une nouvelle tenue Mii : La tenue Plante Piranha et nous tease comme d'habitude la suivante.