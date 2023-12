Nintendo assume en vidéo ses 96 circuits dans Mario Kart 8 Deluxe et son Pass de circuits additionnels

Mario Kart 8 Deluxe - 96 circuits en tout ! (Nintendo Switch) 12/12/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Qui aurait cru, lorsque Mario Kart 8 est sorti sur Wii U le 30 mai 2014 que près de 10 ans plus tard, sa version Deluxe figurerait encore dans le top 5 français. Et pourtant, c'est bien le destin incroyable de Mario Kart 8 Deluxe, qui fait le bonheur de plus de la moitié des possesseurs de Switch à travers le monde.On en veut pour preuve la présence, la semaine dernière encore, de MK8D dans le top 5 français :Ces derniers mois, l'actualité du jeu a été rythmée par la sortie de 6 vagues d'un DLC appelé Pass de circuits additionnels qui avait pour ambition de doubler, purement et simplement, le nombre de coupes et donc de circuits du jeux, passant ainsi de 48 à 96 circuits.Et ce sont ces 96 circuits que Nintendo a mis à l'honneur dans une toute nouvelle vidéo qui nous les présente tous :Evidemment, c'est une énorme consécration pour Mario Kart 8 Deluxe, mais n'oubliez pas, si vous rejoignez les joueurs Switch ces derniers temps, qu'il vous faudra acquérir outre le jeu de base son DLC Pass de circuits additionnel disponible sur l'eShop, dans le commerce avec quelques goodies, moyennant une contribution supplémentaire. Si vous êtes abonné au Pack d'Expansion du Nintendo Switch Online, sachez que l'accès au DLC MK8D est inclus et donc gratuit tant que vous conservez votre abonnement !