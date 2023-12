Un thème Mario Wonder à gagner dans Tetris 99 avec le 38e Grand Prix ce week-end

Get ready! The #Tetris99 38th MAXIMUS CUP event featuring #SuperMarioBrosWonder will run from 12/14 at 11:00pm PT to 12/18 at 10:59pm PT.



Once you’ve accumulated a total of 100 event points, a new theme will unlock, featuring art, music, and Tetrimino designs! @Tetris_Official pic.twitter.com/iLFmraJ1NU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 12, 2023

Tetris 99 existe encore et Nintendo ne l'a pas oublié : après un Grand Prix consacré à Wario Ware, c'est au tour de Super Mario Bros. Wonder d'avoir droit à son propre Grand Prix, et il s'agira déjà du 38e Grand Prix du jeu.Nintendo a créé une petite vidéo pour accompagner la disponibilité de ce nouveau Grand Prix à partir du jeudi 14 décembre 2023, et qui se terminera le 18 décembre prochain :En accumulant 100 points de partie en partie — cela devrait aller plus ou moins vite en fonction de votre expérience dans Tetris 99, vous pourrez obtenir un thème Mario Wonder pour Tetris 99 se composant d'illustrations et de musiques du jeu, et aussi comme souvent de designs des tetriminos en honneur au jeu !La perspective d'ajouter ce nouveau thème à votre collection vous suffira-t-elle pour relancer Tetris 99 à partir de jeudi matin ? N'hésitez pas à nous confier sur notre Discord si le challenge était plus difficile, ou au contraire plus facile, que vous ne le pensiez !