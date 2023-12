Une mise à jour bienvenue pour Super Mario RPG : dites au revoir au bug des Paratroopas

Corrections liées à la progression du jeu

Autres corrections

Depuis sa sortie, de nombreux joueurs ont rencontré un problème bloquant qui les empêchait de progresser dans l'aventure. Si une méthode existait pour passer malgré tout, encore fallait-il la connaître ! AUjourd'hui, Nintendo a mis en ligne le correctif promis "pour décembre" lorsque le bug a été découvert, nous permettant donc désormais de progresser tout à fait sereinement dans le jeu.Voici une traduction des notes de version officielles que vous retrouverez en source de cet article en bas de page.Si vous avez déjà rencontré les problèmes suivants, le téléchargement de ces données de mise à jour les résoudra.Correction d'un problème où, après l'événement où vous rencontrez des paratroopas à Monstrepaire, la progression du jeu était parfois bloquée parce que les paratroopas n'apparaissaient pas à Bout du Monde.Correction d'un problème où, après avoir terminé un combat contre un ennemi dans le Royaume Champignon, la progression du jeu était parfois bloquée parce qu'un autre combat commençait immédiatement après.Correction d'un problème où, pendant un événement à la Cité Des Noces, la progression du jeu était parfois bloquée parce que Mario restait surpris.Correction d'un problème dans la section du Donjon de Bowser avec six portes, où il était parfois impossible d'accéder aux portes cinq et six.Remarque : si le problème ci-dessus se produit, il suffit de quitter la section avec les six portes et d'y revenir pour résoudre le problème.Correction d'un problème où, dans la zone du bateau coulé avec de nombreux canons, la progression du jeu était parfois bloquée parce que Mario restait surpris.Correction d'un problème où, en piétinant un Fourmilice à Bout du Monde, la progression du jeu était parfois bloquée parce que l'écran ne changeait pas.Correction d'un problème où, lors de l'utilisation de Mentaliste sur Croquemitard et Tontombe, les messages étaient intervertis.Source : Nintendo of America (anglais)