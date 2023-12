Votre rétrospective de l'année 2023 sur Nintendo Switch avec Nintendo

Rendez-vous sur résumé de votre année 2023 , le nouveau mini-site que Nintendo vient de mettre en ligne et qui revient sur votre parcours sur Nintendo Switch tout au long de cette année.En effet, grâce à la connexion à votre compte Nintendo, rien n'échappe aux analyses de Big N qui nous propose donc de découvrir quels ont été les temps forts de l'année, de votre point de vue de joueur, en fonction de vos statistiques de jeu :- A quel jeu avez-vous joué en premier en 2023 ?- Combien de jeux différents et combien d'heures avez-vous joué cette année ?- Quels sont les 3 jeux auxquels vous avez le plus joués ?- Et parmi eux lequel est votre préféré : là c'est à vous de leur dire !- Quels sont vos genres préférés ?- Quel est le mois au cours duquel vous avez joué le plus ? On mise sur mai pour beaucoup d'entre vous comme on le voit déjà dans les captures relayées sur notre Discord Le résumé de l'année vous permet de partager certaines de ces informations sur les réseaux sociaux :- Votre jeu préféré- Vos genres préférés- Vos status mensuellesLa page se termine avec ce qu'on appelle dans le jargon des Call to actions malins :- Vos statut de points or et de points platine avec un lien vers My Nintendo- Un coup d'oeil sur 3 sorties à venir (on ne sait pas si les jeux changent en fonction des préférences du joueur)- Un lien vers le guide de Noël officiel de NintendoOn félicite les équipes qui ont travaillé sur cette belle rétrospective de notre année Switch. Comme l'année dernière, on aurait juste aimé avoir plus de temps pour jouer plus à tout ce que Nintendo avait à nous offrir en 2023 !Source : Nintendo France.