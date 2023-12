Pokémon Ecarlate et Violet passe en version 3.0.0 avec la disponibilité du DLC Le Disque Indigo, célébrée dans Pokémon Go

Des cadeaux virtuels dans Pokémon GO

On ne manquera pas de vous parler très bientôt du contenu du DLC Le Disque Indigo en cours de test du côté de ThibaultPN qui avait déjà signé le test du premier DLC : le trésor enfoui de la zone zéro, volume 1 : le masque turquoise . Dans cette news, c'est surtout le reste du contenu de la version 3.0.0 qui nous intéresse, et que vous pourrez retrouver un peu plus bas.Pour commencer, parlons de l'initiative de Niantic pour célébrer le volume 2 dans Pokémon GO.Niantic, pour accompagner The Pokémon Company et surfer sur le buzz autour de la sortie du volume 2 du DLC, propose des tenues gratuites à télécharger dans Popémon GO.Ces vêtements seront accessibles depuis la boutique du jeu et disponibles pour tous les Dresseurs toujours en quête de Pokémon dans Pokémon GO.Comme promis un peu plus faut, voici maintenant une traduction des notes de version proposées sur le site officiel américain de Nintendo.Ce volume 2, intitulé Le Disque Indigo, est la seconde partie du DLC du jeu Pokemon Écarlate ou Pokemon Violet.Les dresseurs qui ont acheté Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro pourront désormais vivre des aventures dans la Partie 2 : Le Disque Indigo.Pour les Dresseurs qui n'ont pas acheté Le Trésor Enfoui de la Zone Zéro, des Pokémon supplémentaires peuvent apparaître via les modes de communication locaux ou en ligne.La difficulté du mini-jeu Ogre Oustin a été ajustée.Les développeurs ont corrigé un bug qui faisait que la Capacité d'Hospitalité avait un comportement inattendu dans certaines situations.Les effets des capacités Protosynthèse et Quark Drive ne se produiront plus lorsque la capacité Gaz neutralisant est en vigueur.D'autres corrections de bugs ont été mises en place.A lire aussi : notre test du jeu Pokémon Ecarlate et Violet sur Nintendo Switch Source : Nintendo of America et NintendoLife