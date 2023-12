Une démo de Another Code: Recollection maintenant disponible sur eShop

Découvrez le premier chapitre de l'histoire d'Ashley avec la démo gratuite et transférez votre progression dans le jeu complet. Cliquez simplement sur le bouton « Télécharger la démo » sur cette page pour lancer le téléchargement !

Cette démo permet de jouer le premier chapitre de Another Code: Two Memories, le premier des deux titres de cette compilation. Notez que votre progression pourra être reprise dans la version complète du jeu à sa sortie.A plus d'un mois de la sortie officielle du jeu, voilà qui laisse donc quelques semaines aux joueurs pour mieux découvrir ce qui a fait le charme de cette série que plus d'un sera heureux de retrouver le 19 janvier 2024.Voici une vidéo de présentation du jeu :En cliquant sur ce lien , vous serez invité à procéder au téléchargement direct de la démo sur votre Switch, à condition bien sûr d'être déjà connecté à votre compte Nintendo.Voici ce que Nintendo confirme au sujet de cette démo :La disponibilité de cette démo vous donne-t-elle envie de voir ce que donnera cette compilation d'Another Code sur Switch ? N'hésitez pas à venir en parler sur notre Discord ou en commentaire ci-dessous !Source : NintendoWorldReport.com