PokéPark Kanto : un parc d'attractions Pokémon annoncé au Japon

Nous créerons un espace où les fans de Pokémon du monde entier pourront se retrouver dans ce cadre naturel riche, ressentir les Pokémon et s'amuser ensemble, en transcendant les barrières nationales, régionales et linguistiques.

The Pokémon Company s'associe à Yomiuri Land Co et The Yomiuri Shimbun pour construire PokéPark Kanto, une expansion au parc à thème Yomiuriland situé à Inagi, près de Tokyo au Japon, plus précisément dans la vraie région de Kanto qui était le nom de la région du tout premier jeu Pokémon.Ce parc sera une expansion à part entière, avec plusieurs attractions à découvrir autour de la franchise Pokémon.Universal Studios n'a donc aucun lien avec ce projet, même si les Pokémon font partie des parades qui déambulent dans Super Nintendo World à Osaka.Dans son communiqué, The Pokémon Company explique :Depuis 2021, Yumiuriland a accueilli une première modeste attraction Pokémon au cours de laquelle les fans devaient trouver des Pokémon cachés dans le paysage appelé Pokémon Wonder.Et si on remonte encore plus loin dans le temps grâce à l'excellente mémoire de VideoGameChronicle.com , en 2005 et 2006 une attraction itinérante PokéPark avait été créée, mais interrompue par manque de popularité.Le communiqué ne donne pas plus d'informations, ni en termes de budget consacré au projet ni en termes de date potentielle d'ouverture de cette future étape de tout voyage au Japon pour les fans de Pokémon en particulier !Source : Communiqué de presse (en japonais)