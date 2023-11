Un bug gênant dans Super Mario RPG

Disponible depuis quelques jours sur Nintendo Switch, le remake de Super Mario RPG n'est pas dénué de bugs. Nintendo a publié sur son site une information au sujet d'un problème qui empêche d'aller plus loin dans le jeu.Ce bug se déroulera après é'événement Paratroopa dans Monstrepaire. Si vous le voyez pas apparaître de Paratroopas dans Bout du Monde, vous savez que vous avez un problème !Il est possible, en attendant un correctif promis pour décembre, de contourner cette situation : il suffit alors de retourner au Royaume Champignon, puis de revenir à Bout du Monde. Les Paratroopas devraient alors apparaître comme prévu.Nintendo précise 3 choses dans son information :- Il n'est pas nécessaire d'aller dans le château au Royaume Champignon, rester dans le village autour du château devrait suffire- Vous pouvez utiliser la carte pour retourner au Royaume Champignon- Et pour revenir à Bout du Monde, vous pouvez soit passer par la carte, soit passer par le menu "Vers la carte du monde".A lire aussi : notre test de Super Mario RPG sur Nintendo Switch Le correctif sera livré en décembre et accessible à tous les joueurs ayant leur console bien connectée à Internet.